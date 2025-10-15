تحذير أممي من تداعيات الإرتفاع القياسي العالمي لمستويات ثاني أكسيد الكربون

نيويورك في 15 أكتوبر/وام/ حذرت نشرة علمية أممية جديدة صادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من إستمرار زيادة درجات حرارة كوكب الأرض على المدى الطويل، جراء ما كشفت عنه اليوم من وجود إرتفاع قياسي لمستويات ثاني أكسيد الكربون خلال العام الأخير.

وكشفت نشرة غازات الاحتباس الحراري الجديدة التي تم إصدارها اليوم ، عن وجود استمرار في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة البشرية وزيادة حرائق الغابات إلى جانب الإنخفاض في امتصاص ثاني أكسيد الكربون بواسطة ما يعرف باسم "أحواض الكربون" مثل النظم البيئية الأرضية والمحيطات وغيرها.

ووفقا للنشرة الجديدة، تضاعفت معدلات ثاني أكسيد الكربون ثلاث مرات منذ ستينيات القرن الماضي، متسارعة من متوسط زيادة سنوي قدره 0.8 جزء في المليون سنويا إلى 2.4 جزء في المليون سنويا خلال العقد الممتد من عام 2011 إلى عام 2020.

ونوهت النشرة إلى أنه وخلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2024، ارتفع متوسط تركيز ثاني أكسيد الكربون العالمي بمقدار 3.5 جزء في المليون، وهي أكبر زيادة منذ بدء القياسات الحديثة عام 1957.

كما كشفت النشرة الأممية أيضا، عن وجود إرتفاع لمستويات قياسية ملحوظة في تركيزات الميثان وأكسيد النيتروز، ثاني وثالث أهم غازات الاحتباس الحراري طويلة العمر والمرتبطة بالأنشطة البشرية.

وحذرت من أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في الغلاف الجوي لن تؤثر فقط على المناخ العالمي اليوم فحسب، وإنما أيضا ستستمر في التأثير لمئات السنين نظرا لطول عمرها في الغلاف الجوي.

وقالت نائبة الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية كو باريت، إن الحرارة المحتبسة بثاني أكسيد الكربون وغيرها من غازات الاحتباس الحراري تسببت في تفاقم ظروف المناخ وأدت إلى طقس أكثر تطرفا.

وشددت باريت، على أهمية العمل على خفض الانبعاثات، وذلك كإجراء ملح ليس فقط لتحسين المناخ وإنما أيضا لضمان الأمن الاقتصادي ورفاه المجتمعات.

وحذرت من إستمرار زيادة كميات ثاني أكسيد الكربون المتبقية في الغلاف الجوي، وما يتسبب به من المزيد من الاحتباس الحراري وتداعياته.

وام/ نيو