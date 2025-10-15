شراكة بين "النقل المتكامل" و "K2" لتعزيز الابتكار في تقنيات التنقل الذكي في أبوظبي

أبوظبي في 15 أكتوبر / وام / وقع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة "K2" إحدى الشركات العالمية الرائدة في تطوير الأنظمة الذكية المتقدمة في مجالات الروبوتات والتنقّل الذاتي، خلال فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، ضمن جهوده لتسريع التحول نحو منظومة نقل ذكية ومستدامة، تعزز جودة الحياة وتدعم الابتكار في قطاع النقل.

تهدف المذكرة إلى تطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية للتنقّل الذكي في أبوظبي، بما يشمل تقنيات المركبات ذاتية القيادة، روبوتات التوصيل، والطائرات بدون طيار لنقل البضائع والركاب "التاكسي الجوي"، إضافة إلى دعم البحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وخيارات التنقل المستدامة، كما تشمل تنفيذ برامج تدريب وورش عمل متخصصة لبناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات العاملة في هذا المجال، بالتعاون مع شركة K2.

وأوضح الدكتور عبد الله حمد الغفلي أن مركز النقل المتكامل سيتولى الإشراف على الجوانب الاستراتيجية والفنية للمشاريع والمبادرات المشتركة، بما في ذلك تحديد مناطق ومسارات التجارب التشغيلية واستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان بيئة آمنة وفعّالة لتطبيق حلول التنقل الذكي.

وقال إن الشراكة مع شركة K2 تعكس التزام المركز بدفع عجلة الابتكار في منظومة النقل الذكي في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن توظيف التقنيات المتقدمة في مجالات التنقّل الذاتي والذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الإمارة في تطوير منظومة نقل آمنة وفعّالة وصديقة للبيئة، بما يعزز جودة الحياة ويترسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في مجال التنقل الذكي.

من جانبه، أكد السيد شون تيو، المدير العام لشركة K2، أن الشراكة مع مركز النقل المتكامل تُعد محطة محورية في مسيرة تطوير منظومة التنقّل الذكي، مشيراً إلى التزام الشركة ببناء أنظمة ذكية وآمنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسهم في تعزيز الاستدامة وتمكين الكفاءات الوطنية وتحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع. وأوضح أنه من خلال هذه الشراكة تسعى الشركة لتوظيف التقنيات المتقدمة، بما في ذلك المركبات الذاتية للتوصيل، وسيارات الأجرة ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار لنقل البضائع والركاب ، لتقديم حلول عملية تعزز كفاءة منظومة النقل الذكي.