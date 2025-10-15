مجالس المستقبل العالمية تستكشف "عقل المجرم السيبراني"

دبي في 15 أكتوبر/ وام/ أكد خبراء مشاركون في جلسة "داخل عقل المجرم السيبراني" ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية، لضمان تحقيق أمن رقمي عالمي مستدام.

وشارك في الجلسة كل من نيل جيتون، مدير مكافحة الجرائم السيبرانية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) – سنغافورة، وماكس سميتس المدير المشارك لشركة "فيرتشوال روتس" في المملكة المتحدة، وأدارت الحوار إيما جراهام رئيسة مكتب الشرق الأوسط لشبكة "سي إن بي سي" – المملكة المتحدة.

واستعرض نيل جيتون حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجرائم السيبرانية، مشيراً إلى أن الخسائر تُقدّر بتريليونات الدولارات سنوياً نتيجة لعمليات التصيد والابتزاز والإضرار بالسمعة، التي يقف وراءها مجرمون حقيقيون.

وقال: " ضمن جهودنا في الإنتربول، نحرص على جمع الخبراء من مختلف أنحاء العالم، واستضافة ممثلين عن شركات تعرضت فعلياً لهجمات سيبرانية وتكبدت خسائر كبيرة، لتبادل التجارب والتوعية، رغم أن كثيراً من الضحايا يترددون في الإفصاح عما تعرضوا له نتيجة الشعور بالخزي أو العار."

وشدد جيتون على أن التبليغ الفوري يُعد خطوة أساسية في الاستجابة الأولى للضحية، قائلاً: “ لا يمكننا تقديم المساعدة دون الإبلاغ، وهناك اعتقاد خاطئ بأن القانون لن يُنصف الضحايا، وهو ما نعمل على تصحيحه”.

وأضاف: “نركز في الإنتربول على بناء القدرات، وتعزيز قنوات التواصل، وتبادل المعلومات الأمنية من خلال الشراكات، وعلى رأسها شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كما نعمل على تعزيز البنية التحتية الإلكترونية لأعضاء الشبكة للتصدي للتهديدات مثل التصيد والابتزاز، ولدينا شبكة معلومات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغات من مختلف أنحاء العالم”.

من جانبه أشار ماكس سميتس إلى أن التردد في الإبلاغ عن الجرائم السيبرانية يرتبط غالباً بعوامل بشرية، أبرزها الشعور بالخجل أو الجهل بالإجراءات الواجب اتخاذها .. وقال: “العديد من الشركات لا تعرف إلى أين تتجه في حال تعرضها لهجوم سيبراني، ما يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى التوعية وتوفير قنوات واضحة للتبليغ”.

ودعا المتحدثان إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وبذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الوعي المجتمعي بطريقة تفكير عقل المجرم السيبراني، خاصة في ظل الاهتمام العالمي بمكافحة الجرائم السيبرانية، وتضافر جهود الجهات المعنية للحد من تداعياتها على الأفراد والمؤسسات.

منصة جامعة لصناع المستقبل

