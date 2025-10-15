"رأس الخيمة للمواصلات" تطلق النسخة الأولى من "جائزة النقل المتميز 2025"

رأس الخيمة في 15 أكتوبر / وام / أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات النسخة الأولى من "جائزة النقل المتميز 2025"، خلال حفل أقيم في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، بحضور سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب ممثلين عن الشركات المشغلة والسائقين والمشرفات من قطاعات النقل المختلفة.

وشهدت الجائزة مشاركة أكثر من 120 متقدما من 14 مشغلا ضمن مختلف فئات النقل.

وتهدف الجائزة إلى تكريم النماذج المتميزة في قطاع النقل بإمارة رأس الخيمة، وتسليط الضوء على السائقين الذين جسدوا قيم الانضباط والسلامة وجودة الخدمة، بما يعكس صورة إيجابية عن منظومة النقل في الإمارة كما تسعى المبادرة إلى تعزيز ثقافة التقدير والتحفيز وتشجيع العاملين في هذا القطاع على مواصلة العطاء والتميز.

وتم تكريم الفائزين بجائزة النقل المتميز 2025 من مختلف قطاعات النقل في الإمارة، والتي شملت فئات النقل العام والضيافة والليموزين ومركبات الأجرة والنقل المدرسي والمشرفات، حيث بلغ عدد المكرمين أكثر من 20 فائزا من مختلف الشركات المشغلة.

كما كرمت الهيئة لجنة التقييم تقديرا لجهودها في دراسة الترشيحات وتقييم الأداء.