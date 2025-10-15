جيتكس جلوبال 2025/ صعود الصحة الرقمية والتقنيات الحيوية والعلوم المدعومة بالذكاء الاصطناعي

دبي في 15 أكتوبر /وام/ واصل اليوم الثالث من "جيتكس جلوبال 2025" زخمه المتصاعد، إذ استمر أكبر حدث عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي في الكشف عن اختراقات فائزة بجوائز وشراكات مؤثرة وحالات استخدام قوية تعيد تعريف الصناعات.

وامتدّ البرنامج ليغطي مختلف أركان المشهد التقني من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى الأمن السيبراني ومراكز البيانات والروبوتات والأنظمة الكمية فيما خطف تسليط الضوء الخاص على التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية الرقمية خيال الجمهور بابتكارات تغيّر الحياة عند تقاطع العلم والتقنية.

وتتواصل فعاليات النسخة الخامسة والأربعين حتى الجمعة 17 أكتوبر الجاري، حيث يجتمع في مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 6,800 عارض و2,000 شركة ناشئة و1,200 مستثمر ووفود من أكثر من 180 دولة.

وعلى المنصة الرئيسية، أطلق تريفور مارتن، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Mammoth Biosciences، أفكاراً جديدة للرعاية الصحية الرقمية عبر جلسة "البيولوجيا التركيبية: عالم بلا أمراض وإمكانات فوق بشرية"، موضحاً كيف يعيد الذكاء الاصطناعي وتقنية "كريسبر" "كتابة شيفرة الحياة" للقضاء على المرض عبر التشخيص المدفوع بالذكاء الاصطناعي وتقنيات تحرير الجينات.

وفي نقاش "فك شيفرة الفكر: الذكاء الاصطناعي والتقنيات العصبية يعيدان الوصل الإنساني"، تحدّث مات أنغل، الرئيس التنفيذي لشركة Paradromics، عن محطة فارقة في التاريخ الطبي "أول زراعة ناجحة لواجهة دماغ –حاسوب في العالم" وكيف تسجّل التقنية النشاط العصبي لدعم المرضى.

وفي جلسة "علم الجينوم خارج الإنسان: فتح مكتبة التطور الدوائية"، كشفت آشلي زندر، الرئيس التنفيذي لشركة Fauna Bio، كيف قد يفضي فك شيفرة جينومات الأنواع الحيوانية القادرة على التحمل إلى اكتشافات طبية دوائية جديدة غير مُستغلة.

وعرض جاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ، كيف يمكن للخوارزميات الكمية أن تختزل دورات البحث والتطوير الدوائي من عقود إلى أشهر، وتُخفّض تكلفة تطوير الأدوية جذرياً.

وبمواصلة حوارات الرعاية الصحية، تناول ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42، والدكتور جورج باسكال هابر، الرئيس التنفيذي لـ Cleveland Clinic – موضوع "التحول بقيمة 10 تريليونات دولار: من علاج المرض إلى ذكاء الصحة"، داعييْن إلى إعادة تصور الرعاية الصحية وعلوم البيانات والبنية التحتية الرقمية.

وفي أروقة المعرض، واصلت مؤسسات التقنية العالمية والمبتكرون الصاعدون استعراض ابتكاراتهم.

وعلى منصة مذكرات التفاهم، وقّعت بلدية دبي وشركة Cisco شراكة استراتيجية لدفع البنية التحتية الرقمية للمدينة إلى الجيل التالي، بما يعزز طموح دبي لأن تكون من أكثر مدن العالم ذكاءً واعتماداً على البيانات.

ومع حضور قياسي، وتوقيع صفقات مكثّف، ومشاركة دولية، يواصل "جيتكس جلوبال 2025" تأكيد مكانته كأبرز منصة عالمية للتقنية والاستثمار والتعاون.

ويحوّل اليوم الرابع البوصلة نحو الأمن السيبراني وسيادة البيانات والمرونة الرقمية، حيث يطرح الوزراء ومديرو أمن المعلومات وقادة التقنية العالميون استراتيجيات تأمين اقتصاد الذكاء، كما يتوسع البرنامج إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وبنية البيانات والابتكار السحابي، إلى جانب حالات استخدام قطاعية تغطي الخدمات الحكومية والقطاع البحري، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وغيرها.