الإمارات تشارك بـ6 لاعبين في بطولة باريس التأهيلية لمونديال الكاراتيه

دبي في 15 أكتوبر/ وام/ يشارك منتخب الإمارات الوطني للكاراتيه في البطولة التأهيلية المؤهلة لبطولة العالم للكبار «القاهرة 2025»، التي ينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، وتضم أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 105 دول.

وتعد بطولة باريس محطة رئيسية في مسار بطولات الكاراتيه، حيث تُقام للمرة الأولى كحدث مستقل لتحديد المتأهلين إلى بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، ويُطبق خلالها الاتحاد الدولي نظام «المجموعات» (Round Robin) لضمان العدالة والشفافية في المنافسات قبل الانتقال إلى مرحلة المواجهات المباشرة.

ويرأس بعثة المنتخب راشد عبد المجيد آل علي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، وتضم أحمد سالم باصليب عضو مجلس الإدارة ومدير المنتخبات الوطنية، والمدربين وحيد خواجة ونادر بيكي، والحكم الدولي جابر الزعابي، إلى جانب 6 لاعبين من أبرز عناصر المنتخب الوطني.

ويشارك في فئة الكاتا للرجال اللاعب كريم رامي، فيما يخوض منافسات الكوميتيه كل من حوراء العجمي (وزن تحت 50 كجم)، وفاطمة خصيف (وزن تحت 68 كجم) في فئة السيدات، وعمر نبيل (وزن تحت 67 كجم)، ورضا مسعودي (وزن تحت 84 كجم)، وزايد خضير (وزن فوق 84 كجم) في فئة الرجال.

وأكد راشد عبد المجيد آل علي أن مشاركة المنتخب في هذه البطولة تأتي ضمن خطة الاتحاد لإعداد جيل قادر على المنافسة في أكبر المحافل العالمية، مشيراً إلى أن المنتخب يدخل البطولة بثقة كبيرة بعد فترة إعداد مكثفة.