"الأرشيف" يستعرض في "جيتكس 2025" مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي

دبي في 15 أكتوبر / وام / يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته في الدورة 45 من معرض "جيتكس جلوبال 2025" المقام في دبي .

وقال عبد العزيز العميم، رئيس قسم تقنية المعلومات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن المشاركة في "جيتكس" تتزامن مع إطلاق الأرشيف والمكتبة الوطنية تطبيق «الإصدارات» المنصة الرقمية الرائدة والتي تُعيد صياغة وتعريف تجربة المستخدم والكتب، وقد تم تصميمها بالاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأوضح أن المنصة تتضمن رفيقاً افتراضياً يعمل وكيلاً ذكياً يتفاعل مع القارئ ويتيح له إجراء محادثات سلسة مع محتوى الكتاب، بالإضافة إلى توفير تجربة قراءة إلكترونية تحاكي الكتاب المطبوع، إلى جانب مزايا متعددة مثل: البحث داخل النص، والاستماع إلى النسخة الصوتية بالتزامن مع النص المكتوب، فضلاً عن خدمة الشراء للكتب سواء الورقية أو الرقمية او الإلكترونية من خلال روابط مباشرة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني. وأضاف العميم: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يعرض خلال مشاركته أيضاً عدداً من حلول الذكاء الاصطناعي في مجال الأرشفة الرقمية، من بينها خاصية البحث بتشابه الصور لتحديد وتصنيف المحتوى البصري، وتقنية التعرّف على الوجوه لتعزيز أعمال الأرشفة الإلكترونية، ومن بين مبتكرات الأرشيف والمكتبة الوطنية أيضاً وكيل بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية طوّر تطبيقاً يعتمد على الذكاء اصطناعي خاص بتفريغ المواد المسموعة والمرئية تخدم مشروعه الرائد المتمثل بالتاريخ الشفاهي، وبما يسهم في حفظ التراث الثقافي بدقة وكفاءة عالية، كما ابتكر نظام ترجمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقليل الفجوات اللغوية في عمليات الأرشفة والنشر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاريع التقنية والحلول الذكية تم ابتكارها وتطويرها داخلياً في الأرشيف والمكتبة الوطنية، مع مراعاة أعلى معايير الخصوصية وحماية المعلومات ذات القيمة الوطنية، وأن هذه الجهود تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للأرشيف والمكتبة الوطنية الهادفة إلى تعزيز حضوره في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ودعم التوجه نحو اقتصاد معرفي مستدام.