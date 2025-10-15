"إيدج" و"إي آند الإمارات" تطلقان نظاما لإدارة حركة المرور غير المأهولة

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام/ أعلنت إيدج، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، توقيع عقد مع مجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، لتنفيذ وتشغيل نظام متقدم لإدارة حركة المرور غير المأهولة في المنطقة بأبوظبي.

وجرى توقيع الاتفاقية بين مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند الإمارات"، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، بحضور سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وذلك ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025.

وسيتيح نظام إدارة حركة المرور غير المأهولة الرائد المراقبة الفورية مع تجنب التضارب وتنسيق حركة المرور بين مشغلي متعددين للطائرات بدون طيار، بما يضمن أجواءً أكثر أماناً واستغلالاً أكثر كفاءة للأنظمة غير المأهولة في أنشطة مثل الاستجابة للطوارئ، ومراقبة البيئة، والخدمات اللوجستية، وخدمات المدن الذكية.

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند الإمارات": "سيتيح الجمع بين القدرات المتقدمة التي نقدمها في "إي آند الإمارات" بمجالات شبكات الجيل الخامس المتقدمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، وبين منصة إدارة حركة المرور غير المأهولة المتطورة من شركة ايدج، لإمارة أبوظبي إنشاء فضاء جوي رقمي منظم".

وأضاف :" ستتمكن الجهات الحكومية والمشغلون المرخصون من الحصول على فهم مباشر ولحظي بالوضع الميداني، وضمان الفصل الآمن بين الطائرات بدون طيار لتجنب التصادم في الجو، وتمكين تبادل البيانات بشكل آمن، ما يدعم الاستجابة السريعة للطوارئ ويعزز سلامة الخدمات اللوجستية، كما يفتح المجال أمام تقديم خدمات المدن الذكية على نطاق واسع، ضمن إطار حوكمة واضح وتصميم يراعي الخصوصية التامة للبيانات".

من جهته، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تُشكل الاتفاقية مع "إي آند" خطوة رئيسية وهامة نحو إنشاء بيئة جوية مُنظمة وآمنة ومبتكرة على امتداد دولة الإمارات. فمن خلال دمج الطائرات بدون طيار بسلاسة ضمن المجال الجوي الوطني، سيسهم نظام إدارة حركة المرور غير المأهولة في تعزيز الخدمات العامة، مثل الاستجابة للطوارئ ومراقبة البنية التحتية، مع ضمان امتلاك المشغلين والجهات التنظيمية والجهات الحكومية الأدوات اللازمة لإدارتها بشكل آمن وفعال. نعمل معاً لتتبوأ دولة الإمارات موقع الريادة في مجالات التقنيات الذكية والمستقلة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بما يتماشى تماماً مع الطموحات الإستراتيجية للدولة.»

ويعكس تنفيذ هذا النظام نقلة نوعية ليس فقط في إدارة المجال الجوي، بل أيضاً في الطريقة التي توظف بها دولة الإمارات التكنولوجيا لتقديم فوائد ملموسة للمجتمع.

ويتماشى البرنامج بالكامل مع رؤية الدولة للصناعة 4.0، حيث يسرّع من نشر الأنظمة الذكية والمستقلة، ويعزز القدرات الوطنية السيادية، ويدعم بشكل مباشر أهداف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في أبوظبي من خلال تمكين دمج التقنيات المستقبلية بأمان في الحياة اليومية.