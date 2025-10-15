"التايكواندو" يعتمد 5 لاعبين للألعاب الآسيوية في البحرين

الفجيرة في 15 أكتوبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو اعتماد مشاركة 5 لاعبين لقائمة منتخبنا الوطني في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025".



وقال الاتحاد في بيان اليوم إن القائمة المقررة للمشاركة في المنافسات، من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، تضم 3 لاعبين هم مروان حسن عبدالله، ويحيى عمر يحيى، وحمدان خالد علي، بالإضافة إلى اللاعبتين ريان نجيب الزعابي، وشيخة الكتبي.



وأوضح أن البعثة إلى البحرين تضم وحيد بن علالة البريكي، مدرب منتخب الرجال، ومساعده حمد خليفة الكندي، وسناء أتبرور، مدربة منتخب السيدات، ومحمد محمود إدارياً.



وقال عبدالله السماحي، الأمين العام للاتحاد، إن منتخبنا الوطني استعد جيدا وأصبح أمام تحدٍ جديد للمنافسة على النتائج الإيجابية في بطولة قارية تشهد وجود أفضل العناصر، على غرار مشاركات سابقة شهدت مستويات مميزة للاعبين واللاعبات.