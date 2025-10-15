"يو بي إس" يفتتح مكتبا استشاريا في "أبوظبي العالمي"

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام/ أعلن بنك "يو بي إس" عن افتتاح مكتبه الاستشاري الجديد في أبوظبي العالمي "ADGM"، ليكون ثاني فروعه في دولة الإمارات.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يأتي افتتاح المكتب الجديد، التابع لفرع يو بي إس إيه جي، في إطار رؤية يو بي إس الإستراتيجية الرامية لتوسيع حضوره في واحدة من أكثر مراكز التمويل وإدارة الثروات ديناميكيةً وأسرعها نموًا في العالم.

وتُعتبر العاصمة أبوظبي مركزًا رائدًا للثروات القابلة للاستثمار في المنطقة، حيث أصبحت خلال فترة وجيزة وجهة مفضلة لأصحاب الثروات العالية والشركات والمستثمرين كصناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية الباحثين عن حلول مالية متطورة وخدمات استشارية موثوقة ضمن المنظومة المالية المتنامية في المنطقة.

وأكدت بياتريس مارتن، رئيسة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يو بي إس، أن افتتاح المكتب الجديد أبوظبي العالمي محطة مهمة في مسيرة يو بي إس وعملائه في المنطقة، إذ يعزز الفرص الواعدة في هذا السوق الديناميكي، ويرسخ الشراكة مع أبوظبي.

بدورها أكدت كريستين نوفاكوفيتش، رئيس إدارة الثروات العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في يو بي إس، أن الشرق الأوسط يعتبر منطقة استثنائية من حيث النمو والفرص، لافتة إلى أن افتتاح المكتب الاستشاري في أبوظبي العالمي يؤكد الإيمان الراسخ بإمكانيات المنطقة.

و أكد أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، أن هذه الخطوة تعكس مكانته المتنامية، كوجهة رائدة لإدارة الثروات العالمية والمكاتب العائلية.