جامعتا  الشارقة و تشجيانغ الصينية تعززان التعاون الأكاديمي

الشارقة في 15 أكتوبر / وام /وقعت جامعة الشارقة و جامعة تشجيانغ الصينية اليوم مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي .وتنص مذكرة التفاهم الموقعة على تعزيز التعاون في مجال تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين من أساتذة ومحاضرين وتبادل الطلبة وتبادل المعلومات والمواد الأكاديمية وتبادل المطبوعات الأكاديمية الدورية إلى جانب تنظيم برامج بحثية مشتركة ومؤتمرات علمية وتطوير مساقات دراسية مشتركة.

و قع المذكرة الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة و البروفيسور رين شاوبو رئيس جامعة تشجيانغ الصينية و التي تُعد إحدى أعرق الجامعات الصينية وتصنف باستمرار ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم في العديد من التخصصات .

و أكد الدكتور عجمي أهمية بناء جسور التواصل الأكاديمي بين العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية مقدما نبذة شاملة عن جامعة الشارقة و كلياتها وبرامجها الأكاديمية المتنوعة التي تستقطب نحو 20 ألف طالب وطالبة فيما بلغ عدد خريجيها حوالي 50 ألف خريج منذ تأسيسها.

وأشار إلى البرنامج المتميز الذي تقدمه جامعة الشارقة في تعليم اللغة العربية للطلبة الصينيين والذي يعكس التزام الجامعة بتعزيز الروابط الثقافية واللغوية بين الحضارتين العربية والصينية مشيدا بالعلاقات الوثيقة بين جمهورية الصين والعالم العربي.

وأضاف :من خلال هذه المذكرة تسعى جامعة الشارقة إلى بناء علاقة عملية تنفيذية في العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية خاصة في ظل الاهتمامات البحثية المشتركة بين الجامعتين مما يسهم في إثراء المنظومة التعليمية والبحثية لكلا المؤسستين.

من جانبه قال البروفيسور رين شاوبو :نحن معجبون بالسمعة الأكاديمية المرموقة التي تتمتع بها جامعة الشارقة على المستويين الإقليمي والدولي والبنية التحتية المتطورة التي توفرها لطلبتها ونتطلع إلى بناء شراكة استراتيجية قوية مع جامعة الشارقة تقوم على أساس التكامل الأكاديمي والبحثي بما يخدم مصالح الطلبة والباحثين في كلتا المؤسستين ويسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين.

بتل