"إكسباند نورث ستار": مرونة بيئة الأعمال الرقمية في دبي تحفز الابتكار التكنولوجي

دبي في 15 أكتوبر/ وام/ سجل معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وتختتم فعالياته اليوم في دبي هاربر، حضوراً لافتاً من جانب الشركات الناشئة والمبتكرين الأوروبيين لاستعراض أحدث الحلول التقنية والابتكارات الرقمية، واستكشاف فرص التوسع في أسواق المنطقة.

وأكد رواد أعمال أوروبيون مشاركون في الحدث أن مرونة بيئة الأعمال الرقمية في دبي تتيح اختبار وتطوير التقنيات الحديثة مما يحفز حركة الابتكار، ولفتوا إلى أن إكسباند نورث ستار يساهم في ترسيخ مكانة دبي بوابةً رئيسية لشركات التكنولوجيا الأوروبية الساعية إلى التوسع الدولي، واغتنام فرص الاستثمار، وبناء شراكات إستراتيجية في أسواق المنطقة والعالم.

وأكد ماركو سونبرغر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة النمساوية "نوكسافيس تك سولوشنز" التي تعمل على رقمنة بروتوكولات الرعاية الصحية على الأهمية الإستراتيجية للحدث الذي شكل فرصة للتواصل مع الشركاء والعملاء المحتملين وتبادل الخبرات.

وقال لودفيج سبيدل، المدير المالي للشركة الألمانية "سووبي" المتخصصة بتوفير حلول تبادل وشحن المركبات الكهربائية الخفيفة، إننا نسعى لاستكشاف الفرص المتاحة في سوق المركبات الكهربائية الخفيفة، وخاصة الدراجات النارية، ودبي تشكّل منصةً مثالية لتحقيق تطلعاتنا؛ نظراً لموقعها في صدارة المدن التي تتبنى التقنيات الجديدة.

وقال ديفيد كارفالو، الرئيس التنفيذي لشركة الروبوتات الفرنسية "هاواي تك"، إن استخدام الروبوتات في قطاع البناء بات ضرورياً لتطوير البنية التحتية العمرانية، ونتطلع إلى إنشاء شركة مستقلة لنا في دبي بالتعاون مع المؤسسات المحلية، حيث إن بيئة العمل في دبي توفر مرونة أكبر للتجريب والابتكار مقارنة بالسوق الأوروبية التي غالباً ما تحكمها الأطر التقليدية.

وأشار مارسين سزيمانيوك، الرئيس التنفيذي للشركة البولندية "تانتوس داتا" المتخصصة باستشارات البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى وجود إمكانات هائلة للنمو في دبي ودولة الإمارات عموماً التي تطمح لأن تكون بيئة حاضنة للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع خلال السنوات المقبلة.

