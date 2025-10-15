الرئيس التنفيذي لـ "دبي للمستقبل": التعاون الدولي ضرورة لمواجهة تحديات العصر الرقمي

دبي في 15 أكتوبر/ وام / قال سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إن العالم يشهد اليوم تحولات سريعة بفعل التطورات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ما يستدعي تعزيز التعاون في وضع الأطر التشريعية والحوكمة الرقمية لضمان استفادة المجتمعات من هذه التحولات بما يخدم الإنسانية جمعاء.

وأكد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل الذي يعقد في دبي، على تطلعهم لتحويل النقاشات الفكرية في الاجتماعات إلى خطط ومبادرات عملية تسهم في بناء منظومات أكثر أمانًا واستدامة، موضحا بأن الحوار والتعاون الدولي هما السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المتزايدة سواء كانت جيوسياسية أو رقمية أو تقنية.

وأشار إلى التعاون بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي والذي يمثل نموذجًا رائدًا في بناء الشراكات الدولية الهادفة إلى استشراف المستقبل، لافتا إلى أن هذه العلاقة الوثيقة أسهمت في إطلاق مبادرات نوعية عززت موقع الإمارات ودبي مركزًا عالميًا للحوار وصياغة الحلول المبتكرة للتحديات المشتركة. وأضاف أن مجالس المستقبل العالمية تمثل أحد أبرز ثمار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتشكل مظلة شاملة لتبادل الخبرات وصياغة الرؤى المشتركة حول القضايا التي ترسم ملامح المستقبل.

وأوضح أن جلسات هذا العام تركز على قضايا الأمن السيبراني بوصفه أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، لافتًا إلى أن هذا الملف يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويمثل في الوقت ذاته مصدرًا لفرص اقتصادية ضخمة ومخاطر بمليارات الدولارات سنويًا.