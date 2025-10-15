غرفة الفجيرة تبحث سبل تعزيز التعاون التجاري مع كازاخستان

الفجيرة في 15أكتوبر/ وام/ أكد سعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة،حرص الغرفة على تعزيز علاقات أصحاب الأعمال في الفجيرة مع نظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة ممَا يتيح تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية وإقامة شركات تجارية .

جاء ذلك خلال استقباله سعادة الماس تاسبولات، قنصل عام جمهورية كازخستان في دبي والإمارات الشمالية، يرافقه سعادة عليبيك المابيكوف، رئيس مجلس الأعمال الكازخستاني بدولة الامارات وغرفة تجارة وصناعة كازاخستان ، بحضور سعادة فطيم عبيد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة الفجيرة.

ورحّب الهنداسي في بداية اللقاء بالقنصل العام والوفد المرافق .

وأشار إلى أن غرفة الفجيرة تسعى إلى تعزيز التواصل مع الهيئات الاقتصادية والاستثمارية والقطاع الخاص في كازاخستان، وتوفير المناخ المناسب لتبادل الخبرات وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين.

واستعرض الهندسي خلال اللقاء إمكانات إمارة الفجيرة الاقتصادية والتنموية مشيراً إلى أن الفجيرة تزخر بتوافر المواد الخام التي يمكن استغلالها في اقامة شراكات استثمارية بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الصناعات الكيماوية والسياحة والخدمات اللوجستية .

وأضاف أن كازاخستان ترتبط تجارياً مع الفجيرة مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ أكثر من 33.5 مليون درهم عام 2024.

من جانبه، عبّر سعادة القنصل العام عن شكره وتقديره لغرفة الفجيرة على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى اهتمام بلاده في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع إمارة الفجيرة، لا سيما في قطاعات الطاقة، والسياحة، والصناعات التحويلية، والتعدين.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق لتبادل الزيارات لأصحاب الأعمال، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسيرة التعاون بين القطاع الخاص في الفجيرة وكازاخستان.