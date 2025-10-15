شرطة أبوظبي تستعرض أحدث تقنياتها الذكية في "جيتكس العالمي للتقنية 2025"

دبي في 15 أكتوبر/ وام/ تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في معرض “جيتكس العالمي للتقنية 2025”، المقام بدبي .

ومن أبرز المشاريع التي تستعرضها شرطة أبوظبي هذا العام “المحقق الذكي”، وهو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي للقيام بدور الضابط المحقق في مراكز الشرطة، حيث يستقبل البلاغات إلكترونياً، ويجمع المعلومات، ويحللها بذكاء لتسريع إجراءات التحقيق ودعم عملية اتخاذ القرار.

ويهدف النظام إلى تسريع استقبال وتحليل البلاغات بدقة، وتحسين تجربة المتعاملين، وتمكين المحققين من التركيز على المهام التحقيقية المتقدمة.

كما تعرض شرطة أبوظبي مشروع “المفتش الذكي”، وهو ابتكار تقني يعتمد على تقنية كشف الوضعيات (Pose Detection) لمراقبة عملية التفتيش الأمني وضمان شمولية الفحص ودقته.

ويعتمد النظام على خوارزميات متقدمة مثل YOLOv8 Pose وNorfair لتتبع حركة المفتش والمفحوص بدقة عالية، مما يُسهم في تقليل الأخطاء البشرية وتوحيد إجراءات التفتيش وفق معايير ذكية موحدة.