"شفرا" تعزز نموها الإقليمي

دبي في 15 أكتوبر / وام / أكد الحارث العطاوي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "شفرا" المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، أن الشركة تشهد توسعا متسارعا في منطقة الخليج حيث أصبحت اليوم حاضرة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين ضمن خططها الاستراتيجية للنمو الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في "جيتكس 2025" المعرض التقني الأبرز المقام في دبي، والذي يشكل منصة رئيسية لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأوضح العطاوي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن شركة "شفرا" تقدم منصة تقنية متقدمة تمكن الجهات الحكومية والشركات من إنشاء موظفين افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذه التطبيقات تبنى لتتكامل بسلاسة مع الأنظمة الداخلية للمؤسسات خلال أقل من عشر دقائق ما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف بنسبة تصل إلى 40 بالمئة.

وأضاف أنه من خلال منصتنا نتيح أكثر من 100 موظف ذكاء اصطناعي يمكن تخصيصهم لمهام متعددة مثل التوظيف المبيعات وخدمة العملاء وإدارة العقود وغيرها حيث يقوم الموظف الواحد بمهام تعادل إنتاجية 40 إلى 50 موظفا بشريا ما يوفر على المؤسسات الكثير من الجهد والتكلفة.

وأوضح أن "شفرا" تعمل حاليا مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى في دول الخليج من ضمنها شراكات مع شركات الاتصالات السعودية كما تحظى بدعم من مستثمرين استراتيجيين في السعودية وسلطنة عمان وتعمل حاليا على مشاريع نوعية في البحرين وعمان والسعودية مع خطط مستقبلية للتوسع إلى أسواق جديدة خارج المنطقة.

وأشار إلى أن من بين أبرز حلول الشركة تطبيقات مخصصة لإدارة عمليات التوظيف والتي ساعدت على توظيف آلاف الأشخاص في منطقة الخليج بالإضافة إلى تطبيقات للمبيعات وإدارة العقود وغيرها من الأنظمة الذكية القابلة للتخصيص بسهولة.

وأكد العطاوي التزام "شفرا" بدعم التحول الرقمي في المنطقة من خلال تمكين المؤسسات بالذكاء الاصطناعي وتحقيق رؤية مستقبلية تعتمد على الابتكار والفعالية.