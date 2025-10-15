دبي تعزز فرص التأهل لسباق كنتاكي داربي

دبي في 15 أكتوبر/وام/ أعلنت سلسلة "الطريق إلى كنتاكي داربي" عن توسع نسختها لمنطقة الشرق الأوسط بإضافة سباقين جديدين في دبي، ما يمنح الفرسان والخيول فرصاً أكبر للتأهل إلى سباق كنتاكي داربي الشهير، المقرر إقامته على مضمار تشرشل داونز بولاية كنتاكي الأمريكية في 2 مايو 2026.

وبموجب هذا التحديث، سيمنح كل من سباق الإمارات 2000 غينيز (فئة 3) وسباق طريق دبي إلى كنتاكي داربي (ليستد) – المعروف سابقاً باسم البستكية – نقاطاً تأهيلية للمشاركة في سباق كنتاكي داربي (فئة 1)، فيما تختتم السلسلة بسباق داربي الإمارات (فئة 2) بجائزة مليوني دولار أمريكي ضمن فعاليات أمسية كأس دبي العالمي في 28 مارس 2026.

وسيتم توجيه دعوتين رسميتين للفائزين بأعلى النقاط في قائمة الطريق الأوروبي/الشرق الأوسط، ويقدم نادي دبي لسباق الخيل مكافأة إضافية قدرها 100,000 دولار أمريكي للفائز بسباق الإمارات 2000 غينيز إذا فاز لاحقاً بسباق داربي الإمارات، وفي حال تمكن الحصان نفسه من الفوز بجميع سباقات دبي الثلاثة، سيكون مؤهلاً للحصول على مكافأتين بإجمالي 200,000 دولار أمريكي.

وقال علي آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة النادي: "يسعدنا أن تتاح الآن فرصتان إضافيتان أمام الخيول المشاركة في دبي لتحقيق حلم التأهل إلى كنتاكي داربي، أحد أبرز السباقات العالمية، ويؤكد هذا التقدير المكانة الرائدة لنادي دبي لسباق الخيل ويعزز دور دبي كمركز عالمي للتميز في رياضة سباقات الخيل".