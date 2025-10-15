منتخب الرجبي للرجال في المجموعة الثانية من سلسلة سباعيات آسيا

دبي في 15 أكتوبر/وام/ أوقعت قرعة الجولة الثانية من سلسلة سباعيات آسيا للرجبي، التي تقام في العاصمة السيريلانكية كولومبو، منتخب الإمارات للرجال في المجموعة الثانية إلى جانب اليابان والصين تايبيه وتايلاند، فيما جاء منتخب السيدات في المجموعة الأولى التي تضم اليابان والهند وإندونيسيا.

وتقام البطولة يومي السبت والأحد المقبلين بمشاركة 12 منتخباً في فئة الرجال ومثلها في فئة السيدات.

ويترأس بعثة منتخب الإمارات محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي، وتضم فوزية فريدون عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب الجهازين الفني والإداري بقيادة أبولو بيرليني مدرب المنتخب الأول للرجال ومساعده خلدون مليح، فيما تتولى فيلادلفيا أورلاندو تدريب منتخب السيدات بمساعدة بينجي جون، ويشارك في البطولة 13 لاعباً و13 لاعبة يمثلون الإمارات في هذا الاستحقاق القاري.