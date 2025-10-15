منتسبو " تطوير " يواصلون تدريبهم في أسبانيا

مدريد في 15 أكتوبر / وام / يواصل برنامج “مجال” من مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض التابع لـمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مرحلته الدولية في إسبانيا حيث انطلقت أعمال التدريب في جامعة سلامنكا إحدى أقدم الجامعات الأوروبية التي تأسست عام 1218 ضمن تجربة فنية متقدمة تهدف إلى صقل مهارات القيادة والتأثير من خلال الفنون المسرحية.

ويستهدف البرنامج منتسبي مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير إحدى مؤسسات ربع قرن حيث خاض المشاركون مجموعة من الورش التفاعلية التي مزجت بين القيادة والعمل الجماعي والتعبير المسرحي وأسهمت في تعزيز مهاراتهم في التواصل والتفاوض والإبداع في بيئة عمل حية ومُلهمة.

وفي ختام المرحلة التدريبية في جامعة سلامنكا حصل المشاركون على شهادة “خبير في القيادة والتأثير في المسرح والفنون” بعد تقديمهم لعروض مسرحية تناولت موضوعات قيادية وإنسانية عكست مدى وعيهم بمفاهيم التأثير الإيجابي وروح الفريق الواحد.

كما شهدت الزيارة تكريم المنتسبين في أقدم مكتبة جامعية في العالم والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 800 عام .

وتستكمل المرحلة الدولية لبرنامج “مجال” محطتها التالية في جامعة غرناطة حيث سيخوض المشاركون تدريبًا متخصصًا في التفكير التصميمي لتطوير مشاريع قيادية مبتكرة تعكس توازن الإبداع والمنهجية في بيئة العمل المؤسسي.

بتل