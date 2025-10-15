"ديوا" تستعرض أحدث مشاريعها الذكية في "جيتكس 2025"

دبي في 15 أكتوبر/ وام/ تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الـ 45 من "معرض جيتكس جلوبال 2025" بمجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة .

وأكدت عائشة الظهوري، نائب مدير أول – الذكاء الاصطناعي في الهيئة أن المشاركة تعكس التزام الهيئة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة العمل وجودة الخدمات.

وقالت :" من خلال مشاريع ريادية مثل مبادرة "رمّاس لتعزيز العمل" المدعوم بتقنية “تشات جي بي تي”، ومبادرة “المكتب الذكي” نعمل على تمكين كوادرنا من استخدام أدوات رقمية متقدمة تعزز الإنتاجية وتُحسن تجربة كل من الموظفين والمتعاملين."

وأشارت إلى أن الهيئة تطبّق حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى عملياتها التشغيلية، لا سيما في مجالات إنتاج الطاقة وتحليل البيانات، وإدارة الموارد.

وتعد "وحدة التحكم الذكية في محطات الإنتاج" (PIC) إحدى أبرز هذه الحلول، حيث تسهم في رفع كفاءة وحدات التوليد وتقليل الانبعاثات، بما يدعم استدامة خدمات الكهرباء والمياه.