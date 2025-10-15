طرق الشارقة  تشارك في معرض " تنقل المستقبل 2025"

الشارقة في 15 أكتوبر / وام /تشارك هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة في فعاليات معرض «تنقل المستقبل 2025» الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدءا من اليوم حتى 18 أكتوبر الجاري بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العالمية .

وأكد المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أن المشاركة تمثل منصة مهمة لعرض ما حققته الهيئة من إنجازات في تطوير منظومة النقل وتبني الحلول التقنية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور .

و أشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير منظومة النقل الذكي والمستدام من خلال التركيز على تبني وسائل نقل خضراء تعتمد على الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة الصديقة للبيئة .

