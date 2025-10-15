"التغير المناخي والبيئة": الحفاظ على الطبيعة من مقومات إزدهارنا

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام/ أكدت سعادة هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بوزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، أن حماية البيئة واجب وطني، حيث علمنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “ طيب الله ثراه”، أن الحفاظ على الطبيعة من مقومات إزدهارنا .

وقالت لوكالة أنباء الإمارات “ وام” على هامش مشاركتها في إحدى جلسات قمة فوربس باليوم الختامي للقمة، من الضروري أن نعلم الشباب حب الطبيعة بإيجاد لغة أو وسيلة للتواصل معهم بهذا الخصوص بشكل ملموس ليكونوا أكثر إقترابا من البيئة ، و نحن في الوزارة نقدم الدعم لجميع أفراد المجتمع و الجهات حيث أن كلنا شركاء في صناعة القرار، ولكل منا دوره ونهدف إلى التعاون من أجل حماية مستقبل بيئتنا جيلاً بعد جيل تماماً كما أخذناها من أجدادنا .

واعتبرت إطلاق “مجلس فوربس الشرق الأوسط للشباب” خطوة ممتازة لتأهيل الشباب لصناعة القرار في المستقبل لأنهم حماة الطبيعة للأجيال القادمة .

و أكدت حرص الوزارة على المشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من قمة فوربس الشرق الأوسط ، لافتة إلى أنها منصة عالمية جمعت شخصيات بارزة ذات تأثير في مجال الإستدامة خاصة أنها تأتي بالتزامن مع إنعقاد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، مشيرة إلى أن مشاركة الوزارة سلّطت الضوء خلال القمة على موضوعات تتعلق بتاريخ دولة الإمارات في صون الطبيعة، وإستراتيجياتها في الحفاظ على الموارد وإستعادة الأنواع، ودور الذكاء الإصطناعي في مراقبة الطبيعة وحمايتها ، وإدارة النفايات والتغير المناخي وتأثيراته على سلامة البيئة، وأهمية التواصل ومشاركة المجتمع كل في مجاله .