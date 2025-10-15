"البلديات والنقل" توقع 10مذكرات تفاهم خلال "جيتكس 2025"

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام/ أعلنت دائرة البلديات والنقل عن توقيعها 10 مذكرات تفاهم خلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، بهدف تسريع نشر أنظمة الإدارة الحضرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول التنقل الذكي، ومبادرات الابتكار الرقمي عبر جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

ومثّل الدائرة في عدد من هذه المذكرات كل من مركز النقل المتكامل ومركز أبوظبي العقاري التابعين لها، حيث سيتعاونان مع قادة القطاع لتسريع وتيرة الابتكار في البنية التحتية للنقل والخدمات العقارية، دعماً للجهود المتواصلة في مجال التنمية الحضرية.

وقال سعادة الدكتور سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، إن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة إستراتيجية تعكس رؤية الدائرة في تعزيز جاهزية الإمارة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة، مؤكداً أن التعاون مع شركاء محليين ودوليين يجمع بين الخبرات الحكومية والحلول التقنية المتطورة لبناء أنظمة حضرية أكثر مرونة واستدامة.

وأشار الناصري إلى أن هذه الشراكات تسهم في تحقيق تحسينات ملموسة في مجالات السلامة وجودة الخدمات المقدمة، وتدعم مساعي أبوظبي لرسم ملامح مستقبل المدن الذكية ووضع معايير عالمية جديدة في التنمية الحضرية المستدامة.

وبموجب مذكرة التفاهم مع "إي آند"، ستُطلق دائرة البلديات والنقل طائرات مسيّرة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين مراقبة الحركة المرورية، وفحص البنية التحتية، ورسم الخرائط ثلاثية الأبعاد، ودراسة المناطق الساحلية، والاستجابة للفيضانات، وإدارة الازدحام في أنحاء الإمارة، وستعتمد الطائرات على تقنية الاتصال الآمن بشبكة الجيل الخامس، ما يتيح لها العمل خارج نطاق الرؤية ونقل البيانات المباشرة إلى مركز عمليات الطائرات ونظام إدارة حركة الطائرات بدون طيار.

أما الشراكة مع "أنالوج ستوديوز"، الشركة الرائدة في مجال الحوسبة المتطورة، فستركز على التعاون في مجالات التوأمة الرقمية والذكاء الحضري ومراكز القيادة والتحكم وتمكين برامج الوكيل الذكي والروبوتات والأتمتة الميدانية والابتكار المشترك والتمكين الإستراتيجي.

وستتعاون الدائرة أيضاً مع "أوريجن تكنولوجي" لإنشاء منصة مدن ذكية موحدة تدعم عمليات الحوكمة الذكية والتنسيق بين الإدارات، وتتضمن الاتفاقية تطوير بوابة خدمات رقمية موحدة تمكّن السكان والشركات من الوصول بسهولة إلى خدمات الدائرة، إلى جانب إنشاء منصة ذكاء اصطناعي لدعم الابتكار القائم على البيانات في التخطيط الحضري وتقديم الخدمات، ونظام إدارة فيديو مركزي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة العامة والرقابة المرورية.

وتهدف مذكرة التفاهم مع "هيكفيجن"، المورد الرائد لمنتجات وحلول أمن الفيديو المبتكرة، إلى تعزيز التعاون في رفع مستوى الابتكار التكنولوجي في مجال المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والتحول السحابي، وتنفيذ نماذج أولية في المشاريع التطويرية.

كما ستتعاون الدائرة مع "كابجيميني"، وهي منظمة رائدة متخصصة في الاستشارات والخدمات التكنولوجية والتحول الرقمي، لتسريع وتيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات البلدية والنقل، بما في ذلك إدارة البنية التحتية والابتكار الحضري وتطوير الخدمات العامة.

من جانبه، وقّع مركز النقل المتكامل مذكرة تفاهم مع شركة كي تو "K2"، إحدى الشركات التقنية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتطوير ونشر أنظمة التنقل الذكي التي تشمل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وسيارات التنظيف والوحدات الآلية لتوصيل البضائع، ومواقف السيارات الآلية، وسيارات الأجرة الطائرة، وغيرها من التقنيات الناشئة ذاتية القيادة، وذلك في إطار تعاون يتضمن إعداد دراسات الجدوى والأطر التنظيمية والبحوث المتعلقة بإدارة الأساطيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنفيذ برامج توعوية عامة.

كما أبرم المركز اتفاقية مع شركة تطوير الشرق الأوسط وأفريقيا، الرائدة في مجال المدن الذكية وحلول النقل الذكي، لتطوير تقنيات نقل متقدمة تسهم في رفع مستويات السلامة والكفاءة في تجارب التنقل عبر شبكة النقل في الإمارة، من خلال التعاون في مجالات البحث والتطوير لإنشاء واختبار حلول مبتكرة تشمل أنظمة الاتصال بين المركبات والبنية التحتية، وإدارة حركة المرور الذكية، والمركبات المتصلة وذاتية القيادة، بما يعزز تسريع وتيرة الابتكار في قطاع النقل.

ووقّع المركز أيضاً إطار تعاون إستراتيجي مع "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية" و"أبوظبي البحرية" لتبسيط وتسريع إجراءات إصدار تصاريح الأجهزة اللاسلكية لوسائل النقل البحرية في الإمارة، من خلال تسهيل إجراءات التقديم والموافقة، وتوظيف أدوات رقمية متطورة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية، بما يعزز السلامة البحرية ويحسّن الخدمات المقدمة لمشغلي السفن، ويرفع تنافسية القطاع إقليمياً وعالمياً.

من جهته، وقّع مركز أبوظبي العقاري مذكرتي تفاهم إستراتيجيتين مع "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" و"إي آند"، بهدف تعزيز تكامل البيانات وتجربة العملاء وتحفيز الابتكار الرقمي في القطاع العقاري.

وتتيح مذكرة التفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية التبادل الآمن للبيانات المالية والائتمانية لدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وضمان الالتزام بالأطر التشريعية، فيما تهدف الشراكة مع إي آند إلى توظيف الابتكارات الرقمية لتحسين تجربة العملاء ودفع عجلة التحول الرقمي في قطاعي العقارات والاتصالات.