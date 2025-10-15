دبي للثقافة تختتم برنامج “الطباعة بلا قيود”

دبي في 15 أكتوبر/ وام/ اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي البرنامج التدريبي “الطباعة بلا قيود” الذي نظمته بالتعاون مع “ذا وركشوب دي إكس بي”، بهدف تطوير مهارات الفنانين والمصممين في مجال الطباعة بالشاشة الحريرية وتمكينهم من توظيف تقنياتها في أعمالهم الإبداعية، دعماً لمكانة دبي كمركز عالمي للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وشارك في البرنامج تسعة مبدعين من المواطنين والمقيمين، خضعوا لتدريب مكثف استمر عشرة أيام في حي الشندغة التاريخي واستوديوهات القوز تحت إشراف القيم الفني أحمد مكاري، حيث تعرّفوا على أدوات وتقنيات الطباعة متعددة الألوان وإنتاج النسخ النهائية، إضافة إلى ورش تفاعلية حول التكوين البصري ومزج الألوان وأساليب الدمج بين الطباعة والفنون الأخرى.

وأكدت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في “دبي للثقافة”، أن البرنامج يجسّد التزام الهيئة بتمكين المواهب ودعم ممارساتهم الفنية، مشيرة إلى أنه شكل مساحة ملهمة للتجريب والإبداع، وأتاح للمشاركين فرصة تطوير لغتهم البصرية وصقل مهاراتهم الفنية، بما يسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.