"محمد بن راشد للمعرفة" تستعرض مشاريعها الرقمية في "جيتكس 2025"

دبي في 15 أكتوبر/ وام/ تستعرض مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خلال مشاركتها في "جيتكس جلوبال 2025" أحدث مشاريعها ومبادراتها الرقمية ضمن منصة “دبي الرقمية” .

وتسلط المؤسسة الضوء على “مشروع المعرفة” الذي تنفذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويهدف إلى بناء مجتمعات قائمة على المعرفة وتطوير مهارات الشباب في العالم العربي وخارجه بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما تستعرض مستجدات “مركز المعرفة الرقمي” المنصة المعرفية المفتوحة التي تضم أكثر من 15 مليون مادة رقمية وتوفر محتوى معرفياً مجانياً بنسبة 95%، يستفيد منه ملايين المستخدمين في 172 دولة مما يجعلها نموذجا وطنياً للتحول الرقمي وحلاً إقليمياً يعزز الوصول إلى المعرفة.

وتتضمن المشاركة أيضاً عرضاً لأبرز مبادرات “مشروع المعرفة” مثل "مؤشر المعرفة العالمي"، و"أكاديمية مهارات المستقبل" و"حوارات المعرفة" التي تطرح نقاشات حول التحديات المعرفية والتنموية العالمية.

وأكد سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة حرص المؤسسة على المشاركة في "جيتكس" سنوياً نظراً لدوره كمحطة رئيسية لعرض المشاريع المعرفية الرقمية وبناء الشراكات مع الجهات الرائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.