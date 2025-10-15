ثمرة يقطين زنة طن تمنح مزارعا نمساويا لقب بطل أوروبا

فيينا في 15 أكتوبر /وام/ فاز مزارع نمساوي من ولاية "بورغنلاند" بالمركز الأول في بطولة أوروبا لأثقل ثمرة يقطين من نوع "عملاق الأطلسي" بلغ وزنها نحو طن واحد، وحصد بذلك لقب بطل أوروبا متفوقاً على جميع منافسيه من كبار المزارعين بالقارة الأوروبية في مسابقة العام الجاري 2025.

منحت ثمرة اليقطين العملاقة، التي بلغ وزنها 998.5 كجم ً، صاحبها المزارع فولفغانغ نيتنوس، لقب بطل أوروبا، في المسابقة السنوية، التي تستقطب كبار المزارعين من مختلف دول القارة الأوروبية لاستعراض أثقل وأكبر ثمار نبات اليقطين.

بلغ وزن ثمرة المركز الثاني 836.5 كجم والمركز الثالث 799 كيلوجرامًا.

