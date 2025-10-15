الهلال الأحمر الإماراتي و"دو" يعززان التحول الذكي

أبوظبي في 15 أكتوبر/وام/ وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، تهدف إلى تطوير وإدارة الأنظمة الذكية للهيئة . تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات “جيتكس جلوبال 2025”، حيث وقعها عن جانب الهيئة سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعن جانب الشركة فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة “دو”.

وأكد سعادة أحمد ساري المزروعي أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الهيئة لتحديث منظومتها الرقمية ورفع جاهزية أنظمتها التقنية، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين والمتبرعين والمستفيدين من خدماتها. وقال سعادته: “انطلاقاً من مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، حرصت الهيئة على تسريع خطواتها نحو الأتمتة الشاملة والتحول إلى خدمات ذكية متكاملة، تعزز كفاءة الأداء وتسهم في تحقيق أعلى معايير الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات الإنسانية”. وأوضح أن الهيئة طورت خلال الفترة الماضية أنظمة إلكترونية متقدمة لخدمة المحسنين والمانحين والمستفيدين، عبر منصات ذكية تسهّل التواصل والتبرع، وتمكّن من تتبع أثر المساهمات الخيرية بوضوح وموثوقية، مشيداً بالشراكة المتواصلة مع شركة “دو” التي وصفها بأنها نموذج ناجح للتعاون في المجال التقني. وأضاف: “ظلت ’دو‘ شريكاً أساسياً ومسانداً قوياً لبرامج ومبادرات الهلال الأحمر الإماراتي، وتواصل دورها الوطني الريادي من خلال تبني حلول مبتكرة تسهم في خدمة الإنسان والمجتمع”. من جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة “دو”: إن “الشراكة بين ’دو‘ وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتطوير وإدارة منظومتها الذكية تجسّد التزامنا بدعم الرسالة الإنسانية لدولة الإمارات، وتعزيز أثرها عبر حلول رقمية وسيادية آمنة”. وأشار إلى أن هذه الشراكة ستركّز على توحيد قنوات الخدمة ورفع كفاءة التجربة الرقمية للمحسنين والمانحين والمستفيدين، من خلال بوابة موحدة وخدمات تفاعلية متعددة اللغات، مدعومة بتحليلات تنبؤية تسهم في تسريع معالجة الطلبات وتقليل الأخطاء، إضافة إلى تمكين الهيئة من الاستفادة من البنية السحابية السيادية ومنصات الذكاء الاصطناعي بما يشمل روبوتات المحادثة الذكية، وأنظمة كشف الاحتيال، ولوحات المتابعة اللحظية. وأكد الحساوي أن الرؤية المشتركة للطرفين تتمثل في توظيف التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الخدمات الإنسانية، وزيادة نسب رضا المتعاملين، وخفض زمن إنجاز المعاملات، وتحفيز التبرعات الرقمية، وتعزيز الشفافية وحوكمة البيانات.