عبدالعزيز بن حميد يطّلع على مبادرات حكومة عجمان والمنصات الوطنية في "جيتكس 2025"

دبي في 15 أكتوبر/ وام/ اطّلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، على أحدث التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية والمشاريع النوعية المشاركة في معرض "جيتكس جلوبال 2025" بدورته الخامسة والأربعين، والمقام في دبي.

وأشاد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بالمعرض الذي رسّخ مكانته العالمية كأبرز منصة متخصصة في استعراض حلول التكنولوجيا المتقدمة، وملتقى عالمي لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، مؤكّدًا أن "جيتكس" يجسّد رؤية دولة الإمارات في ترسيخ اقتصاد المعرفة وتعزيز ريادتها في صناعة المستقبل.

واستهل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي جولته في المعرض بزيارة منصة حكومة عجمان، حيث اطّلع على أبرز الخدمات والمبادرات الرقمية والمشاريع الذكية التي تستعرضها الجهات الحكومية المشاركة ضمن المنصة، والتي تعكس مدى التقدم الذي أحرزته الإمارة في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتعزيز جودة حياة المجتمع.

وخلال زيارته لمنصة دائرة التنمية السياحية في عجمان ضمن جناح حكومة عجمان، اطّلع على أحدث التقنيات والحلول الذكية التي تستعرضها الدائرة، والتي تُجسّد رؤيتها المستقبلية ومساهمتها الفاعلة في تطوير القطاع السياحي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.

واستمع إلى شرحٍ من فريق الدائرة حول المشروعات والخدمات الجديدة التي تم إطلاقها، مثل الموقع الإلكتروني السياحي الجديد للإمارة، ومنصات أصحاب الهمم، ومنصة رؤى المستقبل السياحية، وخدمات تصميم الفعاليات السياحية المستقبلية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المشاركات وتصنيفها وإنتاج مؤشرات ذكية تُسهم في تصميم فعاليات نوعية ومستدامة تُلبي تطلعات الجمهور وتعزز الهوية السياحية للإمارة.

وأشاد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بما حققته الدائرة من إنجازات رقمية نوعية وتبنيها لابتكارات الذكاء الاصطناعي، مؤكّدًا أن سياحية عجمان تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة ذكية تجمع بين الأصالة والحداثة والابتكار.

كما زار خلال جولته جناح مصرف عجمان، واطّلع على مبادرتيه الجديدتين في مجال الصيرفة الإسلامية الرقمية: "الأفاتار الذكي" ومنصة "مصرف عجمان ون"، اللتين أطلقهما المصرف ضمن جهوده لتعزيز التحول الرقمي وتقديم تجارب مصرفية متطورة للعملاء.

واستمع إلى شرح حول "الأفاتار الذكي" الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم دعم فوري وشخصي للعملاء، إضافة إلى منصة "مصرف عجمان ون" التي تمكّن المستخدمين من إدارة شؤونهم المالية وفتح الحسابات وإصدار البطاقات والتقدّم بطلبات التمويل إلكترونيًا عبر واجهة موحدة وآمنة.

وأشاد بجهود المصرف في الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتميز في الخدمات المصرفية الإسلامية، وبالتعاون البنّاء مع شركة «أكسنتشر» العالمية لتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي.

كما شملت الجولة زيارة جناح "سبيس 42"، إحدى شركات مجموعة "جي 42"، حيث اطّلع على أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي.

وأشاد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بما شاهده من مشاريع مبتكرة وحلول رقمية متقدمة، في منصة حكومة عجمان ، مؤكدًا أن حكومة الإمارة ماضية في تطوير بنية تحتية رقمية مرنة ومستدامة قادرة على دعم اقتصاد المعرفة وتعزيز جودة الحياة بفضل كوادر وطنية طموحة تواصل الابتكار لخدمة المجتمع.

وتشارك في منصة حكومة عجمان بمعرض "جيتكس 2025"، "11" جهة حكومية تستعرض أحدث مبادراتها الرقمية لتعزيز الأداء الحكومي وتطوير تجربة المتعاملين، إلى جانب إطلاق باقة من الخدمات الذكية التي تمكّن المواطنين والمقيمين وروّاد الأعمال والمستثمرين من إنجاز معاملاتهم وتأسيس أعمالهم وإصدار الرخص بكل سهولة ويسر عبر منظومة رقمية موحدة ومتكاملة.