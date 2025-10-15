تعاون بين شرطة وبلدية الفجيرة خلال "جيتكس جلوبال 2025"

دبي في 15 أكتوبر / وام / وقعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة اتفاقية تعاون مع بلدية الفجيرة ضمن مشاركتهما في معرض "جيتكس جلوبال 2025"، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتبني حلول ذكية واستباقية تسهم في تسريع التحول الرقمي والوصول إلى حكومة خالية من البيروقراطية. وتركز الاتفاقية على تطوير خدمات مبتكرة تقوم على تبسيط الإجراءات وتسريعها، وتقديم حلول متكاملة تدعم مسيرة العمل الحكومي الذكي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكامل الأنظمة الرقمية الحديثة . وأكد الطرفان أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو بناء منظومة حكومية أكثر مرونة وكفاءة وابتكاراً، تقوم على النهج الاستباقي في خدمة المجتمع.