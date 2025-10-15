"أراضي دبي" وجوجل كلاود" تطلقان حلولاً ذكية لتمكين المستثمرين

دبي في 15 أكتوبر/ وام / أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تعاون استراتيجي مع شركة “جوجل كلاود” لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار الاستثماري، من خلال دمج بيانات الدائرة مع قدرات “جوجل” في التحليلات السحابية، بما يسهم في تبسيط رحلة المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق العقاري في دبي.

ويأتي التعاون الذي أُعلن عنه خلال “جيتكس جلوبال 2025” في إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، حيث تم الكشف عن خدمة “مساعد الاستثمار العقاري الذكي” المدعومة بتقنية Google Gemini، تحت شعار “حوار ذكي، استثمار ناجح”، لتقديم تجربة رقمية مبتكرة تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الوصول إلى بيانات تحليلية دقيقة وموثوقة تدعم قراراتهم الاستثمارية.

وتتيح الخدمة الجديدة تحويل الوثائق العقارية إلى بودكاست تفاعلي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر Google NotebookLM، مما يعزز تفاعل المستخدمين ويبسّط عمليات البحث والاستطلاع العقاري.

وتعكس المبادرة ريادة دبي في توظيف التكنولوجيا والبيانات لتطوير منظومة استثمارية ذكية ومستدامة، ترسّخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للابتكار والعيش والعمل.