"إكسباند نورث ستار" يختتم دورته العاشرة في دبي

دبي في 15 أكتوبر/ وام/ اختتمت اليوم فعاليات الدورة العاشرة من معرض “إكسباند نورث ستار 2025”، النسخة التي جمعت نخبة من روّاد الابتكار وقادة الاستثمار في التقنيات المتقدمة من مختلف أنحاء العالم، لترسّخ بذلك مكانة المعرض كأكبر ملتقى دولي للمستثمرين والشركات الرقمية الناشئة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن غرف دبي، يعكس النجاح القياسي الذي حققه المعرض الدور المحوري الذي تلعبه دبي في صياغة مستقبل ريادة الأعمال الرقمية ويجسد مكانتها المرموقة كمركز عالمي لتطوير التقنيات الحديثة ومنصة للشراكات الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الرقمي.

واستقطبت الدورة العاشرة من المعرض الذي نظمه مركز دبي التجاري العالمي واستضافته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر، مشاركة أكثر من 2,000 شركة ناشئة وأكثر من 1,200 مستثمر يديرون أصولًا تتجاوز قيمتها 1.1 تريليون دولار أمريكي، كما شارك في فعاليات الحدث مؤسسو 40 شركة مليارية "يونيكورن" تصل قيمتها الإجمالية إلى 900 مليار دولار أمريكي.

وبرز الحضور الواسع والفاعل للشركات الإماراتية خلال إكسباند نورث ستار 2025، حيث شاركت في الحدث نحو 500 شركة رقمية ناشئة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، بما يشمل 116 شركة يملكها إماراتيون، بالإضافة إلى 50 شركة ناشئة شاركت في فعالية رواد الأعمال الإماراتيين ضمن المعرض والتي تسلط الضوء على المساهمات المؤثرة للجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال المواطنين، مما يعكس تطور بيئة الأعمال الرقمية في الدولة وتنافسية الكوادر المواطنية والشركات المحلية المتخصصة في قطاعات التقنيات الحديثة.

واستحوذت قارة آسيا على النسبة الأكبر من الشركات الناشئة المشاركة في فعاليات إكسباند نورث ستار 2025 بنسبة بلغت نحو 41% من إجمالي المشاركين، فيما استحوذت الشركات الأوروبية على ما نسبته 18% تقريباً من إجمالي الشركات المشاركة، شكلت شركات أمريكا الشمالية نحو 7% بالإضافة إلى 7% نسبة شركات أمريكا اللاتينية.

كما شهدت نسخة هذا العام أول مشاركة لأجنحة دول جديدة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، والإكوادور، وتشيلي.

ويعكس انضمام هذه الدول تنامي جاذبية المعرض عالمياً باعتباره أحد أبرز ملتقيات الأعمال والابتكار، فيما برزت المشاركة الواسعة من الشركات الناشئة الهندية في المعرض والتي وصل عددها إلى ما يقارب 300 شركة، فيما شهدت دورة العام 2025 أكبر مشاركة برازيلية في تاريخ الحدث منذ انطلاقته عام 2016، حيث استقطبت أكثر من 50 شركة برازيلية ناشئة.

وتصدر الذكاء الاصطناعي قطاعات عمل الشركات في المعرض، حيث تتخصص 22% من الشركات المشاركة في الحدث بمجال الذكاء الاصطناعي، فيما تعمل 13% من الشركات في تخصصات التكنولوجيا المناخية التي تشمل الطاقة والزراعة والأغذية، واستحوذ قطاع التكنولوجيا الصحية على 11% من تخصصات الشركات في الحدث.

كما استحوذ قطاع التكنولوجيا المالية على 11% من التخصصات، وشملت باقي القطاعات التي تعمل بها الشركات المشاركة في الحدث كلاً من قطاع التعليم والتقنيات العميقة وتكنولوجيا الإعلانات والتنقل والأمن الالكتروني والمدن الذكية.

وشهد الحدث فعاليات جديدة تضمنت كلاً من منصة "سكيل إكس ScaleX" لانطلاقة الشركات الناشئة، وهو برنامج متخصص لتيسير الوصول إلى الأسواق، صُمم خصيصاً لـ50 من أسرع الشركات التكنولوجية نمواً في العالم؛ ومنطقة "التأثير الأخضر لنورث ستارNorth Star Green Impact" التي تسلط الضوء على الشركات الناشئة التي تقود الابتكار في مجالات المناخ والاستدامة البيئية؛ بالإضافة إلى "قمة التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط وأفريقيا Deeptech MEA Summit"، و"منتدى الأصول الرقمية Digital Assets Forum".

وشهد جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إقبالاً كبيراً خلال فعاليات المعرض، حيث تعرف الزوار على ميزات بيئة الأعمال الرقمية في دبي، وبرنامجها "انطلق في دبي" ضمن الجناح حزمة خدمات مقدمة من قبل شركاء البرنامج لتأسيس الأعمال وتنميتها بالإمارة بما يشمل أيضاً إصدار الإقامة الذهبية، بالإضافة إلى التعرف على منصة "دعم وجذب الشركات".

