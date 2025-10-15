بيئة رأس الخيمة تشارك في جلسة "مجتمعات القرى في الإمارات والحلول الإيجابية للطبيعة"

رأس الخيمة في 15 اكتوبر/ وام / شاركت هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة في جلسة حوارية "مجتمعات القرى في الإمارات والحلول الإيجابية للطبيعة"، التي نظمتها جمعية الإمارات للطبيعة ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ضمن أعمال المؤتمر العالمي للحفاظ على البيئة بأبو ظبي.

سلطت الجلسة الضوء على النماذج المبتكرة التي يقودها المجتمع في دولة الإمارات في مجالات الزراعة المستدامة وإعادة التشجير والسياحة البيئية والتي تسهم في استعادة النظم البيئية وتعزيز اقتصادات القرى.

كما ناقشت سبل تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف الاستدامة وحماية النظم البيئية.

وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: عندما يعزز الحفاظ على البيئة الواقع المعيشي للمجتمعات، ويحفظ التراث الثقافي ويعزز الرفاهية فإن المجتمع يصبح مكتفيا ذاتيا وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد هذا التكامل أمرا طبيعيا طالما اعتبرت ثقافتنا الأرض والبحر والمجتمع جزءا واحدا لا يتجزأ ومن خلال الشراكات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.

ومن جانبه أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن النقبي المدير العام بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة خلال مشاركته في الجلسة، أن حماية البيئة تشكل ركيزة استراتيجية في مسيرة التنمية المستدامة، كما تمثل فرصة اقتصادية واعدة لتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة.

وأضاف أن حماية البيئة تسهم في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز مشاركتها الفاعلة من خلال الاستثمار البيئي وتنشيط السياحة البيئية، مشيراً إلى أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف البيئية المشتركة.

كما أوضح النقبي الدور الحيوي للشراكات متعددة الأطراف سواء بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في دعم جهود حماية الموارد الطبيعية وضمان نجاح المبادرات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.