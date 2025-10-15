تعاون بين هيئة النقل وشرطة عجمان لتطوير خدمات ترخيص الآليات

عجمان في 15 أكتوبر/ وام/ وقعت هيئة النقل في عجمان مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة عجمان بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال ترخيص الآليات وتطوير إجراءات العمل بما يسهم في تسهيل معاملات المتعاملين وفق أعلى المعايير المحلية والدولية.

وقع المذكرة في مقر القيادة العامة لشرطة عجمان من جانب شرطة عجمان سعادة اللواء سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، ومن جانب هيئة النقل سعادة عمر لوتاه، المدير العام للهيئة، بحضور سعادة العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان والمدراء التنفيذين في هيئة النقل وعدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وأكد اللواء النعيمي أن المذكرة تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة الداعية إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، مشيرا إلى حرص شرطة عجمان على تطوير منظومة خدمات المرور والترخيص بما يتماشى مع التطورات التقنية ويعزز سعادة المتعاملين، تحقيقا لأهداف رؤية عجمان 2030.

من جهته أوضح عمر لوتاه أن هذه الخطوة تمثل نموذجا للتعاون الحكومي المشترك، وتهدف إلى توحيد الجهود وتبسيط إجراءات ترخيص الآليات من خلال تبادل الخبرات وتكامل الأنظمة، بما يرفع كفاءة العمل وجودة الخدمات، ضمن رؤية الإمارة لبناء منظومة نقل ذكية وآمنة ومستدامة.