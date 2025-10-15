إقامة دبي توقّع اتفاقية "شركاء الريادة" خلال "جيتكس جلوبال 2025"

دبي في 15 أكتوبر /وام / وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، اتفاقية تعاون ضمن مبادرة "شركاء الريادة" بإشراف برنامج دبي للتميز الحكومي، بالشراكة مع كلٍّ من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، ومجلس دبي الرياضي، بهدف دعم الجهات الحكومية في تطوير قدراتها المؤسسية وتعزيز ممارسات التميز والريادة.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات "جيتكس جلوبال " في مركز دبي التجاري العالمي، حيث وقّع الاتفاقية كلٌّ من سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ومعالي حصة عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وسعادة عيسى بن ناصر بن نتوف، المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة علي محمد المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، وسعادة سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، إلى جانب مساعدي المدير العام وعدد من القيادات من الجهات المشاركة.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون المؤسسي في مجالات تبادل المعرفة والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي، والارتقاء بكفاءة الموارد المالية والتشغيلية، وتعزيز القدرات البشرية لدى الجهات المشاركة في المبادرة.

كما تتضمن الاتفاقية تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق آليات التنفيذ، ووضع مؤشرات أداء ومعايير قياس دقيقة لمتابعة التقدم في تحقيق الأهداف، إلى جانب تنفيذ ورش عمل تطويرية وتدريبية تسهم في رفع مستوى الجاهزية المؤسسية وتعميم ثقافة التميز في العمل الحكومي.

وأكد المري أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد رؤية دبي في بناء حكومة رائدة تتشارك المعرفة والخبرة وتعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مبدأ "الحكومة الواحدة" لمستقبل أكثر كفاءة واستدامة.

وقال: “نعتز بمشاركتنا في مبادرة (شركاء الريادة) التي تُعد نموذجًا رائدًا للتكامل الحكومي، حيث تسعى إقامة دبي إلى نقل خبراتها وتجاربها في التميز المؤسسي لخدمة منظومة العمل الحكومي الأوسع، انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي معيارًا عالميًا في جودة الخدمات وكفاءة الأداء”.

وأضاف أن هذه الشراكة تعكس التزام إقامة دبي بمسؤوليتها المؤسسية في تمكين الجهات الحكومية من تطوير منظوماتها الداخلية وتعزيز ثقافة التميز المستدام، من خلال تعاون فعّال مبني على الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات.

وتندرج الاتفاقية ضمن الجهود المشتركة لتفعيل مبادرة "شركاء الريادة " التي أطلقها برنامج دبي للتميز الحكومي لدعم الجهات الحكومية عبر شراكات معرفية مع الجهات المتميزة، بهدف ترسيخ ثقافة الريادة، وتعميم أفضل الممارسات التي تعكس تفرّد منظومة التميز في حكومة دبي.