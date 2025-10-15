دبي في 15 أكتوبر/وام/ أعلن مجلس دبي الرياضي عن انطلاق النسخة السادسة من «ألعاب مدارس دبي»، الدورة الأكبر من نوعها على مستوى الإمارة، بمشاركة أكثر من 25 ألف طالب وطالبة يمثلون 185 مدرسة، في إطار مشروع صُناع الأبطال الرياضيين وجهود المجلس في انتقاء وتطوير المواهب، وذلك بالتعاون مع شركة "إي إس إم" الشريك التشغيلي للحدث، وبرعاية شركة "مايديا" راعي اللقب.

جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في أكاديمية جيمس الأمريكية بالبرشاء، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، والدكتور عبد الرحمن ناصر المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي من وزارة الرياضة أن إدراج فعاليات الموانع ضمن المنافسات المدرسية يأتي في إطار حرص الوزارة على توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية في مختلف الرياضات، وجعل النشاط البدني أكثر سهولة وإتاحة لجميع الطلاب.

وأوضح أن هذه الخطوة تحظى بدعم اتحاد الإمارات لرياضات الموانع، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتنمية ثقافة النشاط البدني بين طلبة المدارس.

فيما أكد سعيد حارب، أن الدورة تشهد نمواً متواصلاً عاماً بعد عام، مما يعكس نجاح خطة المجلس في رعاية المواهب وبناء بيئة مدرسية محفزة على ممارسة الرياضة، موضحاً أن عدد المشاركين هذا العام سيتضاعف مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة نحو 9 آلاف طالب وطالبة.

وتقام نسخة هذا الموسم بطابع تنافسي موسّع يشمل إدخال مراحل تأهيلية في 4 رياضات رئيسية هي كرة القدم وألعاب القوى والكرة الطائرة وكرة السلة، إلى جانب إضافة بطولات جديدة تشمل الرماية بالليزر، الجودو، الجوجيتسو، التايكوندو، وكرة الماء، والموانع، لتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية في المدارس.