جامعة دبي تطلق صندوق “دبي تيك إكس” بقيمة 100 مليون درهم

دبي في 15 أكتوبر / وام /أعلنت جامعة دبي عن إطلاق صندوق “دبي تيك إكس” بقيمة 100 مليون درهم إماراتي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي، وتمكين الجيل الجديد من الشركات الناشئة في المنطقة. وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، رئيس مجلس أمناء الجامعة، إن الصندوق يمثل محطة جديدة في مسيرة الجامعة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مؤكداً أن الشراكة بين التعليم والاستثمار تمثل ركيزة أساسية لمستقبل تقني مستدام يواكب رؤية دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه، أوضح سعادة الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أن الصندوق يجسد التزام الجامعة بتحويل الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وشركات ناشئة قادرة على تحقيق أثر ملموس في المجتمع، مشيراً إلى أنه سيكون منصة تجمع الطلبة والباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين لتسريع الابتكار. ويأتي الصندوق ثمرة تعاون بين جامعة دبي وشركة “Significa Ventures” لبناء منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتمويل الاستثماري، مع التركيز على دعم الشركات التي تطور حلولاً مبتكرة في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والمدن الذكية