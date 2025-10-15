"مالية عجمان" تطلق خدمات دفع ذكية جديدة في «جيتكس» 2025

دبي في 15 أكتوبر/وام/ أطلقت دائرة المالية في عجمان، خدمات سداد ذكية جديدة خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 تحت مظلة منصة حكومة عجمان.

و أطلقت الدائرة اليوم خدمة الدفع الإلكتروني عبر المنظومة المحلية الذكية لبطاقات "جيوَن" التي فعّلها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وقت سابق هذا العام. وبالتعاون مع بنك أبوظبي الأول و شركة ماغناتي، تم ربط الخدمة مع منصة "سداد عجمان"؛ لتضاف إلى قنوات الدفع المرنة والسلسة التي توفرها المنصة لمواكبة تطلعات المتعاملين وتحسين الخدمات المقدَّمة إليهم.

وتُعَدُّ "جيوَن" أول بطاقة دفع وطنية أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتهدف إلى تعزيز السيادة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير حلول دفع مبتكرة وآمنة بديلة عن بطاقات الدفع العالمية؛ مثل فيزا وماستركارد، بما يقلل الاعتماد على الشبكات العالمية. وتتميز البطاقة بتقنيات أمان متقدمة، ويمكن استخدامها في جميع قنوات الدفع، بما فيها السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، والمشتريات الإلكترونية، ونقاط البيع في المتاجر.

كما أعلنت الدائرة عن توفير خدمة "انجز الآن وسدد لاحقاً" عبر "سداد عجمان"، متيحةً للمتعاملين الاستفادة من إمكانية تقسيم المدفوعات إلى أقساط شهرية من دون فوائد، أو تأجيل الدفع لفترة محددة عند سداد الرسوم أو المعاملات.

وأكد سعادة مروان آل علي مدير عام الدائرة،أن هذه الإطلاقات تأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة لتوسيع نطاق خدمات الدفع الذكية، ضمن جهود دائرة المالية في عجمان الرامية إلى توفير خيارات سداد مرنة تلائم مختلف شرائح المجتمع، وتقديم حلول متقدمة تمكّن المتعاملين من تسديد الرسوم الحكومية والمدفوعات اليومية بطريقة ميسّرة وآمنة.

و اوضح سعادته أن الخدمتين تمثلان إضافة نوعية إلى منظومة خدمات الدائرة الرقمية.

وام / يعقوب العوضي