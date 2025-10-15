" تنسيق العمل الخيري و الأوقاف في عجمان" يطلق النسخة الثانية من منصة عجمان الخير

دبي في 15 اكتوبر / وام/ أطلقت سعادة مريم المعمري الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري و الأوقاف صباح اليوم النسخة الثانية من منصة عجمان الخير خلال مشاركة المجلس في معرض "جيتكس جلوبال 2025" ضمن منصة حكومة عجمان.

و تتضمن النسخة الثانية من المنصة مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية لكل من الأفراد والمؤسسات .

و أكدت سعادة مريم المعمري أن إطلاق النسخة الثانية من منصة عجمان الخير

تأتي استكمالاً لجهود المجلس منذ إطلاق النسخة الأولى من المنصة في عام 2020 وتستهدف تيسيرالإجراءات على الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الخيري والإنساني وتوفير بيئة رقمية متكاملة تدعم تطوير العمل الخيري في الإمارة.

و أكدت المعمري حرص مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف على مواكبة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة و علي تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإمارة عجمان 2030، والتي تهدف إلى أتمتة الإجراءات الحكومية وتصفير البيروقراطية.



وام / يعقوب العوضي