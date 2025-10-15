"محمد بن راشد للإسكان" تعتمد "Oracle Database@Azure"

دبي في 15 أكتوبر /وام/أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن اعتمادها تقنية/ Oracle Database@Azure /كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي وتطوير بنيتها الرقمية وبهدف رفع كفاءة الأنظمة الحيوية الخاصة بالتخطيط وإدارة المشاريع والأصول وخدمات المتعاملين وتوفير قاعدة بيانات سحابية مرنة وآمنة تدعم توجهات المؤسسة نحو الابتكار والاستدامة.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة المؤسسة على الاستفادة من قدرات بنية أوراكل السحابية /OCI/ مع مايكروسوفت أزور /Azure/ ما يوفر منصة تقنية موحدة تعزز كفاءة العمليات المتعلقة بالمنح والقروض الإسكانية والإعفاءات والتبادل. كما تمكّن المؤسسة من تسريع أتمتة العمليات وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة بما يعزز تجربة المتعاملين ويرتقي بجودة الخدمات الإسكانية.

وباعتبارها الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات والحلول الإسكانية للمواطنين في إمارة دبي ضمن إطار البرنامج الوطني للإسكان تضطلع المؤسسة بدور محوري في وضع المعايير والتشريعات الإسكانية وإدارة مشاريع التنمية الحضرية وتوسيع نطاق الوصول إلى السكن الميسر عبر برامج الدعم والمنح الإسكانية فضلا عن شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص. ويأتي هذا الاستثمار التكنولوجي انسجاما مع خطة دبي الحضرية 2040 التي تركز على بناء مدن أكثر استدامة ومرونة وتعزيز رفاهية المواطنين.

ومع التوسع الحضري المتسارع في دبي ازدادت الحاجة إلى بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

ومن خلال تبني تقنية/ Oracle Database@Azure/ تضمن المؤسسة أداءً عالياً لمنصة Exadata وزمنا منخفضا للاستجابة وتكاملا عميقا مع خدمات مايكروسوفت أزور ما يتيح للمؤسسة رفع كفاءتها التشغيلية وتبني حلول رقمية متقدمة تدعم النمو المستقبلي.

وقال طلال محمد آل علي مدير إدارة التحول الرقمي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،" إن اعتماد Oracle/ Database@Azure /يعكس التزام المؤسسة بالابتكار والتميز التشغيلي والجاهزية للمستقبل. نحن لا نتبنى تقنية جديدة فحسب بل نرسخ نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي الإسكاني يعزز القيمة المقدمة لمتعاملينا ويدفع عجلة الريادة المؤسسية في دبي،و يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للمؤسسة حيث يوفر لنا منصة سحابية متطورة قادرة على دعم مبادراتنا الاستراتيجية وتعزيز قدرتنا على الاستجابة لمتطلبات المستقبل بكفاءة ومرونة.

وتجدر الإشارة إلى أن/ Oracle Database@Azure /هو ثمرة شراكة استراتيجية بين أوراكل ومايكروسوفت ويتيح خدمات قاعدة بيانات أوراكل كخدمة /PaaS/ بشكل أصيل داخل مايكروسوفت أزور مع توفير زمن استجابة منخفض ودعم مدمج لتقنية التجميع التطبيقي /RAC/ لضمان التوافر العالي وقابلية التوسع وتشغيل أعباء العمل المؤسسية على منصة/ Exadata /ذات الأداء العالمي.