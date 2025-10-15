فوز جمعية الصحفيين بمقعد في المكتب التنفيذي لاتحاد صحفيي آسيا والمحيط الهادي

دبي في 15 أكتوبر/وام/ فازت جمعية الصحفيين الإماراتية بمقعد في المكتب التنفيذي لاتحاد صحفيي آسيا والمحيط الهادي.

وشهدت انتخابات المكتب التنفيذي فوز ريم البريكي " الإمارات “ ورشا الإبراهيم” مملكة البحرين" وعاهد فِراوْنَة “ دولة فلسطين”، وسالم بن حمد الجهوري من سلطنة عُمان.

وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الإندونيسية ناني أفريدا رئيسة للاتحاد، وجددت الثقة في سالم بن حمد الجهوري، نائب رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، نائباً للرئيس للمرة الثانية.

وقالت ريم البريكي إن هذا الإنجاز جاء ثمرة المشاركة الفاعلة لجمعية الصحفيين الإماراتية خلال السنوات الماضية في المحافل الإقليمية والدولية، ودعمها المستمر لقضايا الصحافة والصحفيين في مختلف دول العالم.

يُذكر أن اتحاد صحفيي آسيا والمحيط الهادي مجموعة إقليمية تابعة للاتحاد الدولي للصحفيين، تضم ممثلين من مختلف مناطق القارة (غرب، وشرق، وجنوب، ووسط آسيا، والمحيط الهادئ).