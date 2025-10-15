وزير شؤون الشباب ومسؤولون يزورون جناح حكومة الشارقة في "جيتكس 2025"

الشارقة في 15 أكتوبر/ وام/ زار معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب اليوم جناح حكومة الشارقة في معرض «جيتكس العالمي 2025» المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي.

واطلع معاليه خلال الزيارة على أحدث المشاريع والمبادرات التي تعرضها 20 جهة حكومية مشاركة تعكس رؤية إمارة الشارقة في بناء مجتمع رقمي متكامل يعزز رفاهية الإنسان.

وخلال جولته في الجناح توقف معالي الوزير عند مساحة "هاكاثون الشارقة الرقمي" المبادرة التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية بالشراكة مع مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا ومجلس الشارقة للشباب بهدف تحفيز الشباب على ابتكار حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي يمكن دمجها في خطط الإمارة المستقبلية لتحسين جودة الحياة والخدمات الحكومية وتعرّف على الحلول التي طورها المشاركون في مجالات مثل إدارة المرور وكفاءة الطاقة والمنصات الحكومية التفاعلية.

وواصل جناح حكومة الشارقة في اليوم الثالث من مشاركته في المعرض استقطاب كبار الشخصيات من القطاعين الحكومي والخاص إذ شهدوا إطلاق مجموعة من المشاريع التقنية المبتكرة التي تعزز مكانة الإمارة الريادية عالمياً في مجال تطبيق أحدث التقنيات بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات حكومية متكاملة تضع الإنسان أولاً.

وزار الجناح سعادة اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة يرافقه القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة والعميد يوسف بن حرمول الشامسي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية وحضروا إطلاق مشروع "ساعة الرعاية اللاحقة" الذي طورته القيادة العامة لشرطة الشارقة بهدف دعم المتعافين من الإدمان من خلال حل ذكي وإنساني يعزز إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع حيث تعتمد المبادرة على استخدام ساعة ذكية تُوفر متابعة نفسية وصحية مستمرة.

ويأتي المشروع انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة ودولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة وصون كرامة الإنسان وتوفير بيئة داعمة للصحة النفسية والجسدية لأفراد المجتمع وتعزيز الترابط المجتمعي.

كما شهد الجناح زيارة سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي حيث وقع سعادة المدفع اتفاقية بين الهيئة وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بهدف تعزيز تجربة المسافرين عبر توظيف تقنية شبكة الجيل الخامس (5 G+) ومن جانب شركة "دو" حضر توقيع الاتفاقية فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة دو وممثلو الشركة.

كما زار جناح الشارقة سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير الهيئة لحضور إطلاق منظومة السياحة الذكية لإمارة الشارقة على خرائط "يانغو" التي تًعَدُّ الأولى من نوعها عالمياً.

وطوّرت الهيئة هذا المشروع بهدف تحويل خريطة الشارقة الرقمية إلى منظومة تفاعلية متكاملة تثري تجربة الزوار والمقيمين من خلال تقديم خدمات مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويعكس المشروع رؤية سياحة الشارقة لجعل الإمارة وجهة مبتكرة ومستدامة تواكب التحولات التقنية العالمية.

وبحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية والمهندسة لمياء الحصان الشامسي مدير الدائرة والمهندس عبدالناصر بوخاطر مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني أطلق المركز مشروع "الدرع" الذي يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني لجميع موظفي حكومة الشارقة وتوفير وصول آمن للمستخدمين إلى المواقع والخدمات الحكومية ويتمثل "الدرع" بتطبيق يدعم اللغتين العربية والإنجليزية يتم تثبيته على متصفح الويب للموظفين بهدف حماية وتأمين الأنظمة والأجهزة ضد عمليات الاحتيال أثناء تصفح مواقع إلكترونية تابعة لحكومة الشارقة.

كما قدّمت دائرة الشارقة الرقمية مشروع "مدى" – نظام مراقبة الأمطار الذي يعتمد على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحليل كميات الأمطار المتوقعة ويصدر النظام تنبيهات مبكّرة دقيقة وموثوقة للجهات المعنية لدعم صنّاع القرار من خلال خرائط تفاعلية وتحديثات فورية بما يسهم في تمكينها من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية لتعزيز الاستدامة والأمان في الإمارة.

وضمن فعاليات الجناح كرم الشيخ سعود بن سلطان القاسمي الدفعتين الأولى والثانية من خريجيّ برنامج أكاديمية الذكاء الاصطناعي 2025 الذي نفّذته الدائرة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية وشركة مايكروسوفت .

حضر حفل التكريم ماجد حمد المري مدير دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وممثلو شركة مايكروسوفت.

وتسعى الشارقة عبر هذه التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية والحماية السيبرانية إلى ترسيخ بيئة رقمية مستدامة وآمنة تعزز رفاهية الإنسان وتلبّي طموحات المستقبل.

وتمثّل المشاركة في معرض جيتكس العالمي 2025 فرصة إستراتيجية لاستعراض هذه الابتكارات أمام مجتمع عالمي متنوع وتعزيز مكانة الإمارة الريادية عالمياً في مجال التميُّز التقني.