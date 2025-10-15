تعاون بين "النقل المتكامل" و "تطوير الشرق الأوسط وأفريقيا"

دبي في 15 أكتوبر / وام / وقع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة تطوير الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير، وذلك ضمن فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية وتطوير حلول مبتكرة تدعم بناء منظومة نقل ذكية وآمنة في أبوظبي، بما يعزز ريادتها في تبنّي التقنيات الحديثة ودعم توجهات التنقل المستدام.

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع أُطر التعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتصميم النماذج الأولية لأنظمة النقل الذكية، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة والخبرات التقنية بين الجانبين لابتكار أجهزة وأنظمة متقدمة، كما ستتركز المبادرات المشتركة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي وتحليل البيانات الضخمة لتقديم حلول متطورة تسهم في تحسين كفاءة منظومة النقل والسلامة المرورية في الإمارة.

وتشمل مجالات التعاون إجراء التجارب الميدانية وجمع الملاحظات من الأطراف المعنية لتحسين الخدمات وتطوير الأنظمة الذكية لإدارة الطرق ومواقف السيارات، إلى جانب تحديد مهام ومسؤوليات كل طرف بما يضمن تنفيذ المشاريع بكفاءة وتحقيق نتائج ملموسة.

وسيُشرف مركز النقل المتكامل على سير العمل ومتابعة مخرجات المشاريع المقترحة وتقييم أثرها على منظومة النقل في إمارة أبوظبي، انطلاقًا من دوره التشريعي والتنظيمي والرقابي في إدارة وتطوير هذا القطاع الحيوي، فيما تلتزم شركة تطوير الشرق الأوسط وأفريقيا بالمساهمة الفعّالة في إنجاح الشراكة من خلال تقديم البيانات والتحليلات والدعم التقني لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.

وتؤكد الاتفاقية التزام الجانبين بتعزيز التعاون المستمر لتقديم حلول نقل ذكية ومستدامة، تدعم رؤية إمارة أبوظبي لبناء منظومة نقل متكاملة وعصرية ترتقي بمعايير الأداء والجودة وتواكب متطلبات المستقبل.