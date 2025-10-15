بلدية وهيئة الفجيرة للبيئة توقّعان مذكرة تفاهم خلال "جيتكس 2025"

دبي في 15 أكتوبر /وام/ وقّعت بلدية الفجيرة وهيئة الفجيرة للبيئة، مذكرة تفاهم بشأن ربط الخدمات الرقمية بين الجهتين، وذلك خلال مشاركتهما في جناح حكومة الفجيرة ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 في دبي، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير حكومة الفجيرة الرقمية.

وقّع المذكرة عن بلدية الفجيرة سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، وعن هيئة الفجيرة للبيئة سعادة أصيلة عبد الله المعلا، مديرة الهيئة.

تهدف المذكرة إلى تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المتعامل عبر تبسيط الإجراءات وربط الأنظمة الإلكترونية بين الجهتين، بحيث يتمكن المتعامل من بدء رحلته وإنهائها من موقعه بسهولة، دون ازدواجية أو تكرار في الإجراءات، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة.

كما تركز المذكرة على اعتماد المخططات المعمارية ورخص البناء للمشاريع ذات الأثر البيئي، حرصًا من الطرفين على توفير إجراءات مبسطة وسلسة تختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية حكومة الفجيرة نحو تصفير البيروقراطية وتعزيز التحول الرقمي.

وأكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يشكّل خطوة نوعية نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات البلدية.

وقال:"نحرص في بلدية الفجيرة على تطوير منظومة عمل متكاملة تُسهم في تسهيل رحلة المتعامل، وتدعم توجهات حكومة الفجيرة في تبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. إن تعاوننا مع هيئة الفجيرة للبيئة يعكس رؤيتنا المشتركة في تقديم خدمات ذكية مترابطة تُسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة".

ومن جانبها، أوضحت سعادة أصيلة عبد الله المعلا، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتطوير آليات التعاون الرقمي مع شركائها الحكوميين، مؤكدة أن توقيع هذه المذكرة مع بلدية الفجيرة يمثل نموذجًا للشراكات الفاعلة التي تكرّس مفهوم التكامل والحوكمة الذكية.

وقالت:"نحرص في هيئة الفجيرة للبيئة على الاستباقية في تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعامل من خلال خطط التحسين المستمرة التي ترسخها شراكاتنا مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بما يعزز استراتيجيتنا نحو جودة الحياة وتطبيق معايير الحوكمة وتحويل الخدمات إلى خدمات رقمية مبسطة".

واختتمت :"تعد بلدية الفجيرة شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للهيئة، وجاء هذا التعاون في هذا الحدث العالمي لتأكيد عمق العلاقات المشتركة وتوحيد الجهود نحو قاعدة بيانات موحدة تعزز فاعلية الخدمات في الإمارة".