بلدية عجمان تطلق خدمة "تصديق تجديد عقد المستودع" إلكترونيا خلال "جيتكس"

عجمان في 15 أكتوبر/ وام/ أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خدمة "تصديق تجديد عقد المستودع" إلكترونيا وذلك خلال اليوم الثالث لمشاركتها في معرض جيتكس 2025 الحدث التقني الأبرز في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدائرة المستمرة لتطوير بيئة الأعمال في الإمارة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030 الرامية إلى خلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري جاذب يدعم النمو الاقتصادي.

دشن الخدمة الدكتور المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، مؤكدا أن إطلاق هذه الخدمة التنظيمية يأتي في إطار إستراتيجية التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعامل من خلال تبسيط الإجراءات وضمان حفظ حقوق المؤجر والمستأجر وفق القوانين المعمول بها في الإمارة.

وتتيح الخدمة الجديدة إمكانية تصديق العقود إلكترونيا بالكامل دون الحاجة للزيارات الميدانية أو التعامل مع منصات متعددة بفضل الربط الرقمي مع الجهات المعنية مثل دائرة التنمية الاقتصادية وشركة عجمان للصرف الصحي.

وأشار الحوسني إلى أن النظام يدعم التدقيق الآلي على أنشطة الرخص التجارية، وتحويل الطلبات تلقائيا إلى نظام "رقيب" لإجراء الزيارات التفتيشية حسب نوع النشاط إلى جانب إتاحة الدفع الإلكتروني واستلام العقد والتصريح مباشرة عبر نظام "تصديق".

وقد ساهمت هذه التحديثات في تقليص زمن إنجاز الخدمة إلى يوم عمل واحد وتقليل نقاط التفاعل والمرفقات المطلوبة، ما يعزز من كفاءة تقديم الخدمة على مدار الساعة.

واختتمت الدائرة مشاركتها في يومها الثالث من المعرض بجذب اهتمام واسع من الزوار والخبراء عبر منصتها التفاعلية، التي استعرضت من خلالها أحدث مشاريعها الرقمية ومبادراتها المبتكرة، ضمن رؤيتها لبناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة لإمارة عجمان.