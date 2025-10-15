بلدية عجمان تعلن في "جيتكس" تطوير منظومة بوابات ذكية بيئية بمواقع الكسارات

عجمان في 15أكتوبر/وام/ أعلنت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، خلال مشاركتها في معرض (جيتكس 2025)، تطوير نظام البوابات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مواقع الكسارات بإمارة عجمان، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة المراقبة وتنظيم العمليات التشغيلية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، بما يعزز السلامة والالتزام بالمعايير البيئية.

ووقّعت الدائرة عقدا مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، لتطبيق نظام البوابات الذكية، في "جيتكس" ، في إطار حرصها على تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعاتها، وتبني حلول مبتكرة تدعم رؤيتها في بناء مدينة أكثر ذكاءً واستدامة.

ووقع العقد بالإنابة عن الدائرة سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، فيما وقع بالإنابة عن “دو” فهد الحساوي الرئيس التنفيذي للشركة ، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وأكد سعادة عبدالرحمن النعيمي أن توقيع العقد يعكس التزام الدائرة بتبني الحلول الذكية في منظومة العمل البلدي، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب الرقابة والإشراف على مواقع الكسارات، موضحا أن البوابات الذكية الجديدة ستسهم في تنظيم العمليات التشغيلية وضمان الالتزام بالمعايير البيئية، بما يدعم الجهود نحو تحقيق تنمية حضرية مستدامة ويعزز من مكانة عجمان كمدينة ذكية رائدة.

وأوضح الحساوي، أن توقيع العقد مع بلدية عجمان يعكس حرص الشركة على تعزيز خطط التحول الرقمي في الدولة وتوثيق التعاون مع الجهات الحكومية الرائدة في المجال الرقمي، معربا عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع بلدية عجمان، والتي تمثل نموذجا نوعيا لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية الذكية.

ويُعد المشروع المزمع تنفيذه، الأول من نوعه في الإمارة، إذ يدمج بين المراقبة الآلية والتحصيل الرقمي والامتثال التنظيمي في نظام موحد يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المتعاملين، ويوضح العقد أن البوابات الذكية تعتمد على الكاميرات المتقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي والدفع الرقمي لتوفير مراقبة لحظية دقيقة لعمليات المركبات في مواقع الكسارات، مما يعزز الامتثال للمعايير البيئية ويرفع مستوى السلامة التشغيلية.

وأكدت الدائرة أن توقيع العقد يأتي ضمن خططها لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات البلدية، وتعزيز التحول الرقمي في منظومة العمل الحكومي، بما ينسجم مع رؤيتها لتحقيق حوكمة ذكية وتنمية مستدامة تدعم جودة الحياة في الإمارة.