iFLYTEK تكشف عن منظومة ذكاء اصطناعي متعددة السيناريوهات في دبي

دبي في 14 أكتوبر/وام/كشفت شركة iFLYTEK العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، عن مجموعة من أحدث ابتكاراتها خلال جيتكس جلوبال 2025 من بينها الجهاز الجديد AINOTE 2 الذي يُعد أنحف جهاز E-ink في العالم.

وقد جمعت الشركة بين التكنولوجيا والخيال لتعرض قوتها في الابتكار الشامل في مجال الذكاء الاصطناعي معززةً حضورها المتنامي في المنطقة.

بدأ الحدث بمشاركة مقدّمة افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي تدعى Aliya لتجسّد رؤية الشركة نحو الابتكار والتواصل الذكي، تلاها خطاب من نائب الرئيس فنسنت زان الذي أكد التزام iFLYTEK الطويل الأمد بدعم التحول الرقمي في الشرق الأوسط من خلال حلول ذكية ومبتكرة مصممة خصيصاً للسوق المحلي.

وقدمت iFLYTEK منظومة متكاملة من الحلول الذكية التي تجعل الذكاء الاصطناعي متاحاً في كل تفاصيل الحياة اليومية، من الأفراد إلى المدن الذكية وشهد الحدث الظهور العالمي الأول لجهاز AINOTE 2، حيث قام نائب رئيس موسوعة غينيس طلال عمر بتقديم شهادة رسمية تؤكد كونه أنحف جهاز E-ink في العالم ويعيد الجهاز تعريف مفهوم التدوين متعدد اللغات من خلال قدراته المتقدمة في التعرف على الصوت والترجمة الذكية.

كما تم الكشف لأول مرة عن AI Translation Earbuds وهي سماعات ترجمة فورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتيح ترجمة دقيقة وسريعة بين العربية والإنجليزية والصينية لتجسّر التواصل بين الثقافات المختلفة.

واستعرضت الشركة جهاز Spark WallEX الذي يحوّل المساحات المادية إلى بيئات رقمية تفاعلية بالإضافة إلى منصة All-in-One AI Solution وهي نظام متكامل يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (Large Model Platform) مصمم للقطاعات الحساسة مثل الجهات الحكومية والقطاع المالي.

وتواصل iFLYTEK تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط من خلال فرق عمل محلية وشراكات استراتيجية لتقديم حلول ذكاء اصطناعي مثبتة الكفاءة تلبي احتياجات السوق الفعلية.

وقد حققت الشركة نتائج ملموسة إذ صعدت سلسلة أجهزة AINOTE إلى المركز الثاني في مبيعات أجهزة E-ink بالمنطقة فيما تُستخدم تقنية Spark WallEX لتشغيل مشاريع المدن الذكية في السعودية وأبوظبي وغيرها.