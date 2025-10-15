سباق صير بونعير للمحامل الشراعية ينطلق في 25 أكتوبر

الشارقة في 15 أكتوبر/ وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنظم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ممثلة بقناة الشارقة الرياضية وبالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية سباق صير بونعير للمحامل الشراعية المحلية فئة 60 قدماً في 25 أكتوبر الجاري في أجواء بحرية تراثية تعكس عمق الارتباط بتاريخ الآباء والأجداد ومهاراتهم في الإبحار على مياه الخليج العربي.

جاء الإعلان عن السباق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، في مدينة الشارقة للإعلام (شمس) بحضور سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسعادة سالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومحمد ماجد السويدي مدير قناة الشارقة الرياضية وأحمد عيسى الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونهى وليد الشمري مديرة المبيعات في شركة إيفا للفنادق والمنتجعات.

وسيشهد السباق مشاركة أكثر من 60 محملاً شراعياً على متنها أكثر من 1200 بحار ونوخذة يتنافسون على جوائز تبلغ قيمتها 2.8 مليون درهم في أجواء رياضية مثيرة على مياه الخليج العربي، وستُحدّد اللجنة المنظمة إحداثيات خط البداية وفق الحالة الجوية واتجاه الرياح فيما سيكون خط النهاية في جزيرة صير بونعير.

وحرصت اللجنة على تطبيق أعلى معايير السلامة حيث تم تخصيص قارب قطر مرخّص لكل محمل وفرض ارتداء سترة النجاة طيلة فترة السباق.

و أكد سعادة محمد حسن خلف أن تنظيم قناة الشارقة الرياضية للسباق بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية يأتي ترجمةً لرسالة الهيئة في دعم الرياضة الوطنية وإحياء الموروث البحري، مشيرا إلى إن سباق صير بونعير يجسّد رؤية الشارقة في الجمع بين الرياضة والتراث ويؤكد التزام الهيئة بتوثيق المنجز الرياضي والبحري في الإمارة ونقله إلى الجمهور بروح مهنية تعبّر عن نهجها الثقافي والحضاري

وأوضح محمد ماجد السويدي أن قناة الشارقة الرياضية أنهت استعداداتها لتقديم تغطية تلفزيونية استثنائية للسباق تشمل نقل البث المباشر على مدار ساعات طويلة عبر استوديو خاص يضم نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة فنية لأداء النواخذة والمشاركين إلى جانب البث عبر منصة "مرايا" الرقمية التابعة للهيئة مع توفير رابط مباشر للمتابعة على الحسابات الرسمية لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

وأشار إلى إن السباق من أبرز الفعاليات البحرية في إمارة الشارقة نظراً لما يحمله من قيم وطنية وتراثية مؤكداً أن القناة ستواصل دورها في نقل الصورة المشرقة لرياضة البحر التي تعكس تاريخ الإمارات العريق وهويتها الأصيلة.

وأكد علاي على دور الإعلام في حفظ الموروث وتعزيز حضوره في الذاكرة ومن هذا المنطلق يأتي دعم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لهذا السباق الذي يُبرز الأصالة والهوية، لافتا إلى أن قناة الشارقة الرياضية ومن خلال تنظيم هذا السباق تقدم نموذجا مميزا في إبراز الرياضات التراثية ودمجها في المشهد الإعلامي الحديث.

وعبر أحمد عيسى الحوسني عن سعادته بتنظيم هذا السباق التراثي البحري المهم والذي يتزامن مع مهرجان صير بونعير في يوبيله الفضي .

من جهتها ذكرت نهى وليد الشمري أن هذا الحدث لا يختبر كفاءة البحّارة وروح الفريق فحسب بل يجسّد أيضاً عمقَ انتمائنا للتراث البحري الإماراتي الأصيل مشددة على أن رعاية شركة إيفا للفنادق والمنتجعات المطوِّر لمشروع «الطّي هيلز» في الشارقة تنبع من التزامٍ راسخ بمسؤوليتها المجتمعية وإيمانٍ عميق بأن دعم الفعاليات الثقافية والرياضية التراثية هو استثمارٌ في روح المكان وإنسانه وفي ذاكرة وطنٍ جعل من أصالته هُويّة ومن تقدّمه رسالة.

واكد خالد وليد المنصوري مدير إدارة الترويج الخارجي في هيئة الانماء التجاري والسياحي بالشارقة، أهمية دعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز السياحة الرياضية خاصة وأن المحامل الشراعية تمثل رمزا من رموز تاريخنا البحري مشيدا بالجهود المبذولة لإنجاح هذا السباق .