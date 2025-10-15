انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم لعام 2025

دبي في 15 أكتوبر/ وام/ أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن انطلاق التصفيات النهائية للمرحلة الأولى من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها السادسة والعشرين لعام 2025 والتي تستمر حتى 23 أكتوبر الجاري بمقر الجائزة في دبي بمشاركة نخبة من الحافظين والحافظات من مختلف إمارات الدولة.

وتعد المسابقة من أبرز المبادرات القرآنية التي تنظمها الجائزة ضمن جهودها لترسيخ القيم الإسلامية السمحة وتشجيع أفراد المجتمع على حفظ كتاب الله وتدبّر معانيه انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنارة عالمية في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

كما تهدف إلى تحفيز المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية، على التميز في الحفظ والتلاوة والأداء، من خلال مراحل تنافسية تركز على جودة الحفظ، وحسن الصوت، وإتقان أحكام التجويد.

وشهدت المرحلة الأولى من المسابقة إقبالاً كبيراً، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 1660 مشاركاً، بينهم 868 من الذكور و798 من الإناث، وقد استوفى شروط المشاركة 1514 متسابقاً، بنسبة 52% من الذكور و48% من الإناث.

وشملت المشاركات 55 جنسية مختلفة، تصدّرتها دولة الإمارات بـ1028 مشاركاً من مواطنيها إضافة إلى مشاركين من مصر والهند وباكستان وسوريا ودول أخرى في تجسيد واضح للتنوع الثقافي الذي تتميز به دولة الإمارات.

وأوضح إبراهيم جاسم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة أن المسابقة تشهد هذا العام إقبالاً غير مسبوق يعكس مكانتها الراسخة في نفوس أبناء المجتمع، ويؤكد حرص مختلف الفئات العمرية على المشاركة في المحافل القرآنية التي ترعاها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم انطلاقاً من رسالتها السامية في دعم حفظة كتاب الله وتكريمهم.

وأشار المنصوري إلى أن الدورة الحالية شهدت تطوراً في آلية التقييم، حيث تم اعتماد أساليب تقنية حديثة لرصد مستويات الحفظ والأداء بشكل مباشر، ما يعزز العدالة والشفافية، ويتيح للمشاركين إبراز قدراتهم في بيئة تنافسية مثالية.

وأكد أن هذا الإقبال يعكس نجاح إستراتيجية الجائزة في ترسيخ ثقافة القرآن الكريم بالمجتمع، ويبرز الأثر الإيجابي المتنامي لمبادرات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم في دعم المشاريع القرآنية، وتعزيز الدور الريادي لإمارة دبي في خدمة القرآن الكريم وعلومه.