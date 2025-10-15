شرطة دبي تنظم الندوة الخليجية حول "الأسلحة النارية في الأدلة الجنائية"

دبي في 15 أكتوبر / وام / شهد سعادة اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، افتتاح الندوة الخليجية حول “الأسلحة النارية في الأدلة الجنائية”، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت مظلة وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الإنتربول، وجهاز الشرطة الخليجية، وشركة “ليدز أون لاين”.

حضر الافتتاح اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد خبير راشد لوتاه، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية، والعقيد الدكتور خبير راشد الغافري، نائب المدير للشؤون الإدارية، والعقيد سعد محمد الخرجي، ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب ممثلين عن دول المجلس وعدد من الضباط والمتخصصين.

وأكد اللواء أحمد بن غليطة أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي تُعد مؤسسة علمية متكاملة تضم تخصصات متعددة في مختلف المجالات، وتلعب دوراً محورياً في كشف الجرائم وتقديم الأدلة المادية إلى الجهات القضائية، مشيراً إلى أن الندوة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات العلمية وتوظيفها في العلوم الشرطية.

وأضاف أن شرطة دبي حققت إنجازاً متميزاً تمثل في كونها أول جهة شرطية عربية تربط بصمة السلاح مع قاعدة بيانات الإنتربول الدولية عام 2023، ما أسهم في تعزيز قدراتها في مجالات البحث الجنائي والتعاون الدولي.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة دبي، من خلال تنسيقها مع جهاز الشرطة الخليجية، تعمل على تعزيز وتوحيد الجهود الأمنية بين دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تقدمت بمقترح لإنشاء قاعدة بيانات خليجية لبصمة السلاح، بهدف ربط دول المجلس مع منظمة الإنتربول، بما يسهم في تسهيل عمليات المطابقة والتعرف على بصمات الأسلحة وتبادل المعلومات الأمنية.

وفي كلمته، أعرب العقيد سعد الخرجي عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة دبي والفريق المنظم للندوة الخليجية، مثمناً جهودهم في جمع الخبرات الخليجية ضمن فريق موحد يُعنى بمكافحة الجريمة وتعزيز التكامل الأمني.

وأشار إلى أن الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية تُعنى بتنفيذ القرارات الخليجية المرتبطة بالجوانب الأمنية، ودعم تكامل العمل الأمني بين دول المجلس، إلى جانب تعزيز التعاون مع الأجهزة الشرطية الخليجية والمنظمات الإقليمية والدولية بما يضمن فعالية الجهود في مكافحة الجريمة وحماية الأمن الخليجي المشترك.

وأضاف أن جهاز الشرطة الخليجية يتولى مهام رصد اتجاهات الجريمة من خلال التقارير التحليلية وتنظيم العمليات الأمنية المشتركة، إلى جانب توسيع الشراكات مع المنظمات الشرطية الدولية، ما يسهم في تعزيز قدرات دول المجلس في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.

وأوضح أن العمل الخليجي المشترك يتجلى في جهود اللجان الدائمة لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن بينها لجنة مسؤولي الأسلحة والمتفجرات التي تضم ممثلين من وزارات الداخلية في دول المجلس، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري لتوحيد الجهود الأمنية وتعزيز التكامل في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات.

وأشار إلى أنه في عام 2024 تم عرض مقترح إنشاء قاعدة البيانات الخليجية لبصمة السلاح على لجنة مديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية، التي أعربت عن تقديرها لأهمية المشروع ودوره في تعزيز التعاون الخليجي في هذا المجال، حيث تبنته الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية وجهاز الشرطة الخليجية وعملا على تحويله إلى مشروع خليجي متكامل يحقق رؤية مشتركة نحو أمن مستدام ومتكامل بين أجهزة الشرطة في دول المجلس.

وكرم اللواء عيد محمد ثاني حارب، يرافقه اللواء أحمد بن غليطة، والرائد خبير مهندس محمد الشامسي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات ورئيس مبادرة “الأسلحة النارية في الأدلة الجنائية”، الجهات المتعاونة مع الندوة تقديراً لمساهماتها في إنجاح فعالياتها.