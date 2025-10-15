"ديوا" تستعرض ابتكاراتها في جيتكس 2025

دبي في 15 أكتوبر/وام/ تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في "جيتكس 2025" لتسليط الضوء على أحدث ابتكاراتها في الذكاء الاصطناعي، ضمن جهودها لتعزيز التحول الرقمي وترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة.

قال المهندس علي السويدي، رئيس الابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي: "تُجسّد مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في معرض جيتكس 2025 رؤيتها في ترسيخ مكانة دبي كأكثر المدن ذكاءً واستدامةً في العالم، من خلال توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها التشغيلية والرقمية.

وتستعرض الهيئة هذا العام مجموعة من ابتكاراتها الرائدة في مجالات التشغيل الذكي، والتحليل التنبؤي، والوكلاء الرقميين المعززين بتقنيات "كوبايليت" والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تم تطويرها لرفع كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية عبر مختلف قطاعات العمل. كما تبرز الهيئة كيفية استخدام الوكلاء الرقميين لدعم موظفيها وتحسين جودة أدائهم، إضافة إلى تطوير منظومة خدمات متكاملة تُعزز سعادة المتعاملين من خلال تجربة رقمية سلسة، ذكية واستباقية.